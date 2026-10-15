Phải giao những bài toán khó cho thanh niên

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều 15.10, trả lời câu hỏi của bạn Trần Vân An, kỹ sư y sinh tại Trung tâm tầm soát sức khỏe công nghệ AI, về giải pháp phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết tổ chức Đoàn sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, giao nhiệm vụ thực tiễn và xây dựng mạng lưới hỗ trợ người trẻ phát triển khoa học công nghệ.

Chuyển từ thi lý thuyết sang giải quyết bài toán thực tiễn

Anh Bùi Quang Huy cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 52 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng Nghị quyết 50 của Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết này, T.Ư Đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 20, xác định 5 nhóm trọng tâm và 57 nhóm nội dung cụ thể. Thanh niên có thể tìm hiểu các nội dung trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy trả lời câu hỏi của bạn Trần Vân An tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Để phát huy lợi thế đó, trước hết cần nâng cao nhận thức cho người trẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khi có nhận thức, kiến thức và tinh thần chủ động, thanh niên sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế. Đồng thời, người trẻ cần chủ động nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tạo thuận lợi cho quá trình đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một yêu cầu khác là trang bị công cụ và kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho đông đảo thanh niên, đưa việc ứng dụng công nghệ vào thực chất trong học tập, lao động và công tác.

Anh Bùi Quang Huy dẫn chứng, công tác quản lý đoàn viên từ T.Ư đến chi đoàn đang được thực hiện trên nền tảng số; sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên cũng đã chuyển sang hình thức điện tử. Các hoạt động bình dân học vụ số, bình dân học vụ AI góp phần nâng cao kiến thức số cho cộng đồng.

Bạn Trần Vân An đặt câu hỏi tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tin tưởng giao cho thanh niên những nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ cộng đồng. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã được cấp ủy giao nhiệm vụ kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, hỗ trợ chính quyền triển khai các nhiệm vụ mới và đạt kết quả tích cực.

Anh Bùi Quang Huy cũng nhắc đến việc đoàn viên, thanh niên thu thập câu chuyện về các nhân chứng lịch sử, hình thành kho dữ liệu với hơn 1,3 triệu câu chuyện phục vụ giáo dục thế hệ trẻ. Các chiến dịch truyền thông đa nền tảng dịp A50 và A80 cũng cho thấy khả năng lan tỏa thông tin tích cực của thanh niên trên không gian mạng.

Giao việc khó, tạo mạng lưới hỗ trợ người trẻ

Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tổ chức Đoàn cần chuyển từ các cuộc thi thiên về lý thuyết sang đặt hàng những bài toán thực tiễn, gắn với nhu cầu của các bộ, ngành và địa phương. T.Ư Đoàn sẽ chủ động tiếp nhận các bài toán này, giao cho thanh niên nghiên cứu, tìm lời giải và thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng kết quả vào thực tế.

Các bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia chương trình đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó, cần tổ chức các hoạt động ươm mầm tài năng công nghệ, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi, bắt đầu từ lứa tuổi thiếu nhi.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng chuỗi liên kết từ ươm mầm ý tưởng, cố vấn chuyên gia, tiếp cận nguồn vốn đến thương mại hóa sản phẩm. Theo anh Bùi Quang Huy, tổ chức Đoàn cần phát triển các mạng lưới để người trẻ có không gian rèn luyện, nhân rộng sáng kiến, giao lưu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.

Những mô hình như Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, mạng lưới Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Doanh nhân khởi nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hay mạng lưới nông dân khởi nghiệp công nghệ cao là những ví dụ về khả năng kết nối, hỗ trợ người trẻ phát triển.

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh cần mạnh dạn giao những bài toán khó cho thanh niên. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không nên bị nhìn nhận như những lĩnh vực quá cao siêu hay phức tạp. Điều quan trọng là bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, phát huy sự nhạy bén, chủ động áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc hằng ngày.

"Đối với tổ chức Đoàn, chúng tôi cam kết sẽ luôn luôn đồng hành với các bạn thanh niên trong việc tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong việc khởi nghiệp", anh Bùi Quang Huy khẳng định.