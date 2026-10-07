Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, AI và việc làm

Ngày 15.10, chương trình "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026" dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Dự kiến ngày 15.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên ẢNH: NHƯ Ý

Theo kế hoạch vừa được Bộ Nội vụ ban hành, nội dung đối thoại tập trung đánh giá việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, trong đó chú trọng các chính sách liên quan việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thanh niên sẽ có cơ hội nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Một nhóm nội dung đáng chú ý là chính sách giúp thanh niên tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm việc và tự tạo việc làm; tiếp cận vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.

Chương trình cũng đặt vấn đề hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Một nội dung xuyên suốt của đối thoại là làm thế nào để thanh niên có thể chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động và nền kinh tế số.

Theo kế hoạch, tại chương trình đối thoại cũng sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên. Trong đó, việc tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu thị trường lao động được đặt ra rõ ràng.

Nội dung đối thoại cũng tập trung vào thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới; mở rộng thị trường, thương mại hóa sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, đổi mới sáng tạo không chỉ được đặt trong lĩnh vực công nghệ mà còn gắn với nông nghiệp, kinh tế xanh, y tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn và thanh niên trong các lĩnh vực mới.

Tạo môi trường để thanh niên phát triển doanh nghiệp

Một vấn đề khác được đưa vào chương trình là tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới.

Theo kế hoạch, đối thoại sẽ trao đổi về các giải pháp khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế. Qua đó, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong những ngành, lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Dự kiến khoảng 300 đại biểu thanh niên tham dự, đại diện nhiều nhóm đối tượng như doanh nhân trẻ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo và thanh niên khuyết tật.

Trong đó, có doanh nhân trẻ đoạt các giải thưởng "Sao Đỏ", "Sao Vàng đất Việt", "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc"; cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu; trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà sáng tạo nội dung, thanh niên đoạt giải thưởng khoa học, công nghệ và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành tham gia được yêu cầu tập trung trả lời bằng những giải pháp cụ thể, xác định trách nhiệm thực hiện và hướng xử lý kiến nghị. Những nội dung chưa được trao đổi trực tiếp sẽ tiếp tục được trả lời bằng văn bản và theo dõi việc giải quyết sau chương trình.

Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 14 giờ ngày 15.10. Sau đối thoại, kết quả sẽ được tổng hợp để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, qua đó tiếp tục theo dõi việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.