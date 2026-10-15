300 thanh niên hào hứng tham gia chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ

Chiểu 15.10, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Từ trước giờ diễn ra chương trình, 300 thanh niên tiêu biểu đại diện cho thanh niên cả nước đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội để tham gia buổi đối thoại.

Chủ trì chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng chủ trì có ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự, chủ trì buổi đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Tới dự có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước, cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước khi diễn ra chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chương trình đối thoại năm nay tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với thanh niên trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo nội dung chương trình, các đại biểu thanh niên sẽ trao đổi với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành về những vấn đề như giải quyết việc làm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa phát triển; cơ chế tạo điều kiện cho nhà khoa học trẻ nghiên cứu, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn; giải pháp khơi thông nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn đề cập yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, công nghệ và thị trường cho thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo dựng những cơ hội phát triển mới cho thế hệ trẻ cũng là nội dung trọng tâm được đặt ra tại cuộc đối thoại.

Ca sĩ Hòa Minzy cùng các bạn trẻ tham gia buổi đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Thông qua chương trình, thanh niên có cơ hội trực tiếp nêu kiến nghị, phản ánh những khó khăn từ thực tiễn học tập, nghiên cứu, lao động và khởi nghiệp; đồng thời trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành về cơ chế, chính sách hỗ trợ người trẻ phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho xã hội.