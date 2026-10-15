Tạo niềm tin để người trẻ vươn lên làm giàu

Hình thành cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên liên thông

Tôi kỳ vọng khi Thủ tướng Chính phủ lựa chọn chủ đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và việc làm để đối thoại với thanh niên. Đây không chỉ là sự quan tâm sâu sắc đối với thế hệ trẻ, mà còn thể hiện niềm tin của Chính phủ vào thanh niên với vai trò lực lượng tiên phong kiến tạo những động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Từ thực tiễn đồng hành cùng thanh niên Quảng Ninh, tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ có khát vọng khởi nghiệp nhưng khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường vẫn là trăn trở lớn. Thanh niên không chỉ thiếu vốn, mà còn thiếu cơ hội thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận công nghệ, chuyên gia, khách hàng và những đơn hàng đầu tiên. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại kỹ năng và tạo việc làm chất lượng cao. Đây cũng là bài toán chung của thanh niên cả nước.

ẢNH: NVCC

Tôi kiến nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo hình thành cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên liên thông từ đào tạo, ươm tạo, tiếp cận vốn đến thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy tín dụng dựa trên tính khả thi của dự án và dòng tiền thay vì chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm; khuyến khích doanh nghiệp lớn đặt hàng, cố vấn và tạo thị trường cho các sáng kiến của thanh niên.

Đồng thời, cần có chương trình quốc gia về nâng cao kỹ năng số, AI và kỹ năng xanh, bảo đảm thanh niên vùng biên giới, hải đảo cũng được tiếp cận cơ hội phát triển.

Nguyễn Hồng Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên TP.Quảng Ninh

Chủ đề đối thoại đánh trúng nguyện vọng lớn nhất của thanh niên

Chủ đề đối thoại mang tính thời sự cao, đánh trúng tâm tư, nguyện vọng lớn nhất của đông đảo thanh niên hiện nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh, thanh niên không chỉ tìm kiếm công việc ổn định mà luôn khao khát được dấn thân, sáng tạo, tự mình vươn lên làm giàu cho bản thân và quê hương.

Tôi nhận thấy nhiều thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, mô hình kinh doanh tiềm năng nhưng lại thiếu tài sản thế chấp, dẫn đến khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng. Thanh niên ở địa phương rất nhiệt huyết nhưng đa phần khởi nghiệp theo bản năng, thiếu kiến thức bài bản về quản trị doanh nghiệp, tài chính, xây dựng thương hiệu và thương mại điện tử.

ẢNH: NVCC

Từ những thực tiễn trên, tôi xin được đề xuất kiến nghị một số giải pháp. Trong đó, Chính phủ xem xét mở rộng các gói tín dụng ưu đãi không cần tài sản thế chấp dành riêng cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên đã qua thẩm định của Đoàn - Hội và đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, ứng dụng AI, bán hàng đa kênh cho thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương.

Trần Kim Anh, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên P.Tiền Phong, TP.Bắc Ninh

Để thanh niên tìm kiếm cơ hội phát triển ngay tại địa phương

Đây là cơ hội để tiếng nói, nguyện vọng và những khó khăn của thanh niên từ cơ sở được chia sẻ, lắng nghe; qua đó thanh niên có thêm niềm tin, động lực để mạnh dạn đổi mới tư duy, phát huy sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế ngay tại quê hương mình.

Qua quá trình đồng hành cùng thanh niên địa phương, tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ có tinh thần vươn lên, có ý tưởng phát triển kinh tế, mong muốn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, điều các bạn còn thiếu không hẳn là ý chí hay sự năng động, mà là vốn khởi nghiệp, kiến thức quản trị, kỹ năng ứng dụng công nghệ, đầu ra ổn định cho sản phẩm và cơ hội tiếp cận những mô hình làm kinh tế hiệu quả.

ẢNH: NVCC

Đi kèm với đó là tâm lý sợ rủi ro và thiếu mạng lưới ươm tạo. Ở cấp địa phương, các không gian khởi nghiệp sáng tạo và đội ngũ cố vấn gần như vắng bóng. Khi gặp khó khăn, các bạn thường phải tự bơi và dễ dàng bỏ cuộc...

Từ thực tế trên, tôi xin kiến nghị Chính phủ mở rộng quy mô gói vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh. Đồng thời xây dựng mạng lưới Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, liên kết trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp dẫn dắt với các tỉnh lân cận, giúp thanh niên địa phương được tiếp cận cố vấn chuyên gia và các chương trình ươm tạo thực chất.

Bàn Thị Đào, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Bí thư Đoàn xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai