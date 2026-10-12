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    Thanh niên hiến kế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

    Thanh niên hiến kế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

    Vũ Đoan - Nguyên Ân - Bảo Hạo
    Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ tâm tư, đề xuất sáng kiến và kiến nghị những cơ chế, chính sách thiết thực nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và tinh thần dấn thân của thanh niên.

    Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong trước những nhiệm vụ mới.

    Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho người trẻ, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

    Thanh niên hiến kế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

    Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ tâm tư, đề xuất sáng kiến và kiến nghị những cơ chế, chính sách thiết thực nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và tinh thần dấn thân của thanh niên.

    Từ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi số đến nông nghiệp xanh, y tế và công nghiệp văn hóa, những ý kiến từ thực tiễn của đoàn viên, thanh niên không chỉ thể hiện khát vọng vươn lên, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một môi trường thuận lợi hơn để ý tưởng được hiện thực hóa, sáng kiến được ứng dụng và các mô hình đổi mới sáng tạo có thể phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho đất nước.

    Từ những kỳ vọng và kiến nghị hôm nay, thanh niên Việt Nam sẵn sàng phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tiên phong, biến khát vọng thành hành động, ý tưởng thành giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

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