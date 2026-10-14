Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM ảnh: nhật thịnh

Hôm nay (14.10), trong chuyến thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc, lãnh đạo hai tờ báo đã có buổi trao đổi với các sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực truyền thông, ứng dụng công nghệ và giao lưu thế hệ trẻ hai nước.

Từ nhịp cầu báo chí đến sự gắn kết của thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Báo Thanh Niên là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, với cơ quan chủ quản là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tờ báo luôn tự hào là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của Việt Nam với tôn chỉ, mục đích là tích cực đồng hành cùng các hoạt động Đoàn, Hội; đồng hành cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn ảnh: nhật thịnh

Chuyến thăm Tòa soạn của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc do ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy tờ báo, dẫn đầu. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tờ báo hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam về việc tăng cường giao lưu thanh niên song phương và các hoạt động liên quan.

"Chúng tôi tin tưởng với các hoạt động tham quan, giao lưu về lĩnh vực báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số; giao lưu văn hóa, thể thao và các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp của thanh niên tại Hà Nội và TP.HCM, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai cơ quan báo chí vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực theo Bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết", Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên Trung Quốc ảnh: nhật thịnh

Về phía Báo Thanh Niên Trung Quốc, ông Trương Khôn cho biết tờ báo là cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, và hiện là một trong những tập đoàn truyền thông hàng đầu với tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nước và quốc tế.

Ông Khôn cho rằng hai tờ báo có nhiều điểm tương đồng sâu sắc về sứ mệnh phụng sự tổ quốc, định hướng tư tưởng cho thanh niên và mang đến các cơ hội mới, bao gồm khởi nghiệp, cho giới trẻ.

Đoàn đại biểu thăm studio Báo Thanh Niên ảnh: nhật thịnh

Trước câu hỏi của sinh viên UEF về việc hợp tác truyền thông giữa hai cơ quan báo chí sẽ mang đến tác động nào cho sinh viên hai nước, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thông qua hoạt động hợp tác, hai tòa soạn báo đang nghĩ ra những phương thức giúp gắn kết người trẻ hai nước với nhau.

Một trong những sáng kiến nổi bật được hai bên bàn thảo là việc phối hợp xây dựng chuyên mục chung mang tên "Hành trình đỏ của thanh niên hai nước". Chuyên mục sẽ là nơi đăng tải các tuyến bài, hình ảnh, phóng sự về các hoạt động giao lưu, hành trình học tập, tìm hiểu lịch sử - văn hóa của thanh niên, sinh viên Việt Nam và Trung Quốc.

Hội thảo giữa lãnh đạo hai tờ báo với sinh viên TP.HCM ảnh: nhật thịnh

Đồng hành cùng sinh viên

Nhiều câu hỏi thẳng thắn, thiết thực đã được các bạn sinh viên UEF gửi đến lãnh đạo hai tòa báo. Quan tâm lớn của sinh viên hiện nay là cơ hội tiếp cận thông tin chính thống về du học, khởi nghiệp và du lịch trải nghiệm.

Giải đáp các thắc mắc này, lãnh đạo hai cơ quan báo chí cam kết sẽ làm cầu nối triển khai các chương trình tư vấn du học trực tuyến, cung cấp thông tin chính xác về các suất học bổng cũng như môi trường học tập tại hai quốc gia. Bên cạnh đó, hai bên dự kiến phối hợp với các đơn vị lữ hành thiết kế các tour du lịch trải nghiệm có chi phí hợp lý, phù hợp với túi tiền của sinh viên.

Một sinh viên đặt câu hỏi ảnh: nhật thịnh

Ông Trương Khôn cho hay nhiều địa danh nổi tiếng của Trung Quốc như tỉnh Chiết Giang, nơi diễn ra Ngày Du lịch Trung Quốc, thành phố Hoàng Sơn (tỉnh An Huy), cố đô Tô Châu (tỉnh Giang Tô), thủ đô Bắc Kinh hay khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây... được đề xuất là những điểm đến hấp dẫn trong các chương trình du lịch thiết kế riêng cho thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dựa trên thế mạnh của Báo Thanh Niên đã tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao (như giải bóng đá sinh viên), hai tờ báo cũng xem xét khả năng phối hợp tổ chức các sân chơi thể thao, văn hóa lành mạnh như các giải giao lưu bóng đá thanh niên hoặc giải thi đấu Pickleball có sự tham gia của người nổi tiếng.

Nhiều sáng kiến phục vụ giới trẻ đã được giới thiệu tại hội thảo ảnh: nhật thịnh

Trí tuệ nhân tạo và bài toán đạo đức báo chí kỷ nguyên số

Trước sự bùng nổ của công nghệ, chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung báo chí và truyền thông thu hút sự thảo luận sôi nổi tại hội thảo. Trước câu hỏi của sinh viên Việt Nam về việc truyền thông Việt Nam và Trung Quốc nên vận dụng công nghệ số như thế nào để sinh viên hai nước thực sự biết và thấu hiểu nhau, đại diện đoàn Trung Quốc chia sẻ, AI không chỉ là công cụ kỹ thuật giúp nâng cao năng suất sáng tạo mà còn đặt ra những thách thức lớn về tâm lý, đạo đức và tính chân thật của thông tin.

Báo Thanh Niên Trung Quốc đang phối hợp cùng các đối tác công nghệ lớn như TikTok, Tencent, Alibaba nhằm tạo ra các cơ hội để định hướng kỹ thuật và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp sáng tạo bằng AI. Chẳng hạn, báo bạn đang tổ chức cuộc thi sáng tạo video ngắn AI trên quy mô toàn Trung Quốc và mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Nhận lời mời từ đoàn Trung Quốc, Báo Thanh Niên sẽ phát động và tuyển chọn các tác phẩm video ngắn có ứng dụng AI xuất sắc từ sinh viên Việt Nam để gửi tham dự cuộc thi trong thời gian tới.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao quà lưu niệm là tranh thêu về Chợ Bến Thành cho trưởng đoàn Trương Khôn của Báo Thanh Niên Trung Quốc ảnh: nhật thịnh

Các tác phẩm xuất sắc không chỉ nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, công nghệ mà còn được quảng bá rộng rãi trên hệ thống truyền thông đa phương tiện lớn tại Trung Quốc.

Về lâu dài, hai bên thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề cả trực tiếp lẫn trực tuyến về AI dành riêng cho học sinh, sinh viên, để hỗ trợ nâng cao hiểu biết và cách sử dụng AI hiệu quả.

Đoàn đại biểu thăm một mô hình khởi nghiệp của doanh nghiệp trẻ về sản xuất sôcôla ảnh: nhật thịnh

Buổi tọa đàm khép lại trong không khí xúc động khi lãnh đạo 2 tờ báo đã chia sẻ về hành trình làm nghề trước khi đến được vị trí lãnh đạo. Dù ở bất kỳ vị trí nào, từ cộng tác viên, phóng viên địa phương cho đến người đứng đầu tòa báo, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu dành cho thế hệ trẻ vẫn luôn là kim chỉ nam xuyên suốt cuộc đời làm báo của mình.

Bà Hồ Thị Anh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, tại buổi làm việc ảnh: nhật thịnh

Mở ra cơ hội cho doanh nhân trẻ hai nước

Đến chiều 14.10, Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc đã chào xã giao và làm việc với Thành Đoàn TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tại trụ sở của Thành Đoàn. Tại đây, bà Hồ Thị Anh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, hoan nghênh những sáng kiến đã được lãnh đạo hai tờ báo thảo luận vào buổi sáng, và bày tỏ sự quan tâm đến khía cạnh khởi nghiệp dành cho giới trẻ.

Bà Hồ Thị Anh Tuyết đại diện Thành Đoàn TP.HCM nhận quà lưu niệm từ đoàn đại biểu Trung Quốc ảnh: nhật thịnh

Điểm nhấn quan trọng nhất tại buổi trao đổi nằm ở định hướng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cơ hội đào tạo ngắn hạn dành cho doanh nhân trẻ tại các trường đại học danh giá của Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa.

Buổi làm việc tập trung vào các hoạt động phục vụ cho doanh nghiệp trẻ, bao gồm công cụ hỗ trợ khởi nghiệp ảnh: nhật thịnh

Về phần mình, đoàn đại biểu báo chí Trung Quốc mang đến kinh nghiệm quản trị thực tiễn từ mạng lưới hỗ trợ thanh niên lập nghiệp quy mô lớn, tiêu biểu như chương trình KAB (Kiến tạo tương lai doanh nghiệp) hợp tác cùng các tổ chức quốc tế, kết nối hàng chục ngàn giáo viên và hàng trăm trường đại học; Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới tổ chức thường niên từ năm 2022 nhằm thúc đẩy và mục tiêu phát triển bền vững.

Chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Thành Đoàn TP.HCM ảnh: nhật thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị Thành Đoàn TP.HCM kết hợp với Báo Thanh Niên để thực hiện công tác truyền thông, phổ biến thông tin về cơ hội mới cho đông đảo các bạn trẻ trên địa bàn thành phố.