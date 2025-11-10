Tổng lãnh sự Trung Quốc thăm Báo Thanh Niên, gợi mở nhiều cơ hội hợp tác

Chiều 10.11, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập cùng các cộng sự đã có chuyến thăm Báo Thanh Niên, cũng là chuyến thăm tòa soạn báo đầu tiên kể từ khi ông tới nhận nhiệm vụ tại TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã đón tiếp đoàn trong không khí thân tình, cởi mở.

Sau khi xem thước phim giới thiệu về lịch sử ra đời, phát triển của Báo Thanh Niên suốt gần 40 năm qua, Tổng lãnh sự Đường Lập bày tỏ vui mừng khi được hiểu hơn về tờ báo và nhìn thấy những định hướng phát triển của Báo Thanh Niên.

"Tôi nhìn thấy một tờ báo có sức ảnh hưởng lớn không chỉ ở Việt Nam. Thành quả gần 40 năm qua của Thanh Niên là nỗ lực của toàn thể người làm báo. Tôi tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục là tờ báo có sức sống bởi Thanh Niên đang đi trên con đường tiên tiến với định hướng phát triển số, đồng thời là một cơ quan ngôn luận quan trọng", ông Đường Lập chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập Ảnh: Nhật Thịnh

Theo Tổng lãnh sự Trung Quốc, chỉ ít tháng tới nhận nhiệm vụ, ông cảm nhận rõ Việt Nam nói chung và TP.HCM là vùng đất đầy sức sống. Do đó, ông hy vọng sự phát triển của Báo Thanh Niên trong thời gian tới cũng sẽ mang được hình ảnh ấy của Việt Nam đến gần hơn đến bạn bè quốc tế.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng gợi mở nhiều đề xuất hợp tác với Báo Thanh Niên. Ông Đường cho biết sẵn sàng kết nối giữa Báo Thanh Niên với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung Quốc để tăng cường hợp tác về nội dung, công nghệ chuyển đổi số, kinh tế báo chí..., đồng thời thúc đẩy quan hệ nhân dân, giới trẻ hai nước. Ông cho rằng việc truyền tải câu chuyện hai nước bằng những cách thức hiệu quả sẽ giúp nâng tầm báo chí hai nước.

Ông Đường cũng mong muốn thông qua hợp tác, Báo Thanh Niên sẽ đóng vai trò quan trọng để phản ánh rõ nét thành tựu phát triển của Việt Nam cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ được hiểu hơn. Bên cạnh đó, ông Đường cũng bày tỏ quan tâm với các chương trình công tác xã hội và nhân văn của Báo Thanh Niên, mong muốn cùng đồng hành trong thời gian tới.

Khi đến với TP.HCM, tôi cũng xem mình là một thị dân của thành phố này. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình để góp sức cho sự phát triển của thành phố trên cương vị của mình, đồng thời tìm những cơ hội để các doanh nghiệp Trung Quốc được đến với thành phố đầy sức sống - TP.HCM. Ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM

Tại buổi tiếp, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cảm ơn tình cảm mà Tổng lãnh sự Đường Lập dành cho Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cũng đánh giá cao những gợi ý thiết thực và đa dạng của Tổng lãnh sự Đường Lập. Ông bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm thảo luận để đưa những đề xuất thành hiện thực, tạo ra giá trị thực chất và lan tỏa.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tin tưởng sự kết nối và hợp tác hiệu quả giữa Báo Thanh Niên và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sẽ góp phần vào sự phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hai nước, nhân dân và đặc biệt là giới trẻ hai nước.

Tổng lãnh sự Đường Lập giao lưu với phóng viên Trung tâm Phát triển Nội dung số Báo Thanh Niên Ảnh: Nhật Thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn mời Tổng lãnh sự Đường Lập và đoàn tham quan và giao lưu tại Trung tâm Phát triển Nội dung số Báo Thanh Niên. Ông Đường bày tỏ vui mừng và một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng làm cầu nối để Báo Thanh Niên giao lưu về chuyển đổi số báo chí với các đối tác Trung Quốc.