Một hành trình, hai thành phố và nhiều điểm nhấn

Bắc Kinh - điểm hẹn ký ức và khởi đầu kết nối

Khi chuyến bay hạ cánh xuống thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào chiều 15.9, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu đã bắt đầu hành trình công tác 5 ngày theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc. Điểm đến đầu tiên là T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc - nơi bà Đổng Hà, Trưởng ban Quốc tế, cùng các cộng sự đón tiếp đoàn với sự trân trọng, chân tình. Đây cũng là lần gặp lại của bà với Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn sau khi đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm Báo Thanh Niên hồi tháng 4.

Trong không khí cởi mở, bà Đổng Hà nhấn mạnh, từ nhiều thập niên qua, hợp tác thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng trong quan hệ Việt - Trung, và ngày nay điều đó càng được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt coi trọng. Một trong những sáng kiến tiêu biểu chính là chương trình "Hành trình Đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên" nhằm kết nối giới trẻ hai nước qua những chuyến đi tới các địa danh gắn với lịch sử cách mạng, nhiều nơi có dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Chúng tôi mong muốn Báo Thanh Niên góp phần truyền thông mạnh mẽ để Hành trình Đỏ thực sự lan tỏa sâu rộng trong thanh thiếu niên Việt Nam", bà Đổng Hà bày tỏ.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm những chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt - Trung. "Chuyến công tác lần này của chúng tôi cũng nhằm hiện thực hóa những cơ hội đó. Truyền thông cho Hành trình Đỏ sẽ là một ưu tiên hợp tác của Báo Thanh Niên với Báo Thanh Niên Trung Quốc", Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của đoàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay hôm sau, tại trụ sở Báo Thanh Niên Trung Quốc, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Đổng Thời trực tiếp dẫn đoàn tham quan tòa soạn. Trên nền tảng của một tờ báo 74 năm tuổi, câu chuyện về sự phát triển từ báo in truyền thống đến báo điện tử hiện đại được chia sẻ cởi mở.

Hai Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn và Đổng Thời đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, cam kết cùng thúc đẩy các chương trình truyền thông dành cho thanh niên, từ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đến khoa học - công nghệ, văn hóa thanh niên. Đó là khởi đầu quan trọng của hành trình, đặt viên gạch đầu tiên cho sự kết nối sâu sắc giữa hai tờ báo của thanh niên hai nước trong bối cảnh mới.

Phát triển công nghệ đến truyền thông hiện đại

Các chuyến tham quan và trao đổi tiếp theo đã mở ra những cánh cửa học hỏi rộng lớn hơn khi đoàn được mục sở thị cách các cơ quan báo chí, truyền thông hàng đầu Trung Quốc ứng dụng công nghệ để tạo sức bật mới. Báo Thanh Niên Trung Quốc đầu tư mạnh vào phân tích dữ liệu độc giả để đo lường xu hướng quan tâm, từ đó cá nhân hóa nội dung, tăng tính tương tác.

Trong khi đó, giữa không gian hiện đại tại trụ sở chính của Kuaishou - một trong những nền tảng nội dung video ngắn hàng đầu Trung Quốc với hơn 400 triệu người dùng mỗi ngày, đoàn tìm hiểu câu chuyện về sức mạnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cách nắm bắt thị hiếu người trẻ, đồng thời tối đa hóa độ lan tỏa. Kuaishou còn phát triển hệ sinh thái ứng dụng cho người trẻ: livestream, thương mại điện tử, các hoạt động xã hội trực tuyến, mở rộng mô hình kết hợp truyền thông - công nghệ - cộng đồng.

Ngày 18.9, sau khi chuyến tàu cao tốc tới ga Thượng Hải, đoàn có cuộc làm việc với Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải (SUMG) - một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Quốc. SUMG sở hữu nhiều ấn phẩm in lâu đời và phát triển mạnh mẽ trên nền tảng internet. Lãnh đạo tập đoàn chia sẻ thành công lớn nhất là chuyển đổi sang mô hình truyền thông đa phương tiện, với nội dung đa dạng từ báo in, báo điện tử, video, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin tức.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của đoàn ẢNH: NHẬT THỊNH

SUMG đã đầu tư xây dựng các trường quay thông minh với hệ thống phông nền ảo, thiết bị tự động hóa và công nghệ đồ họa 3D, cho phép sản xuất bản tin nhanh chóng và sinh động. Tập đoàn cũng sử dụng người dẫn chương trình AI có khả năng phát sóng 24/7, giọng nói và biểu cảm giống thật, đồng thời có thể cập nhật dữ liệu thời sự liên tục phù hợp với các nội dung như thời tiết, tài chính. Đây là bước tiến cho thấy cách báo chí ứng dụng công nghệ để tiết kiệm nhân lực và mở rộng phạm vi phát sóng.

Tại đây, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị tăng cường học hỏi, hợp tác với SUMG trong cả phát triển nội dung số, công nghệ truyền thông, lẫn kinh tế báo chí. Hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc để tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể. "Chúng ta có nhiều dư địa để kết nối, không chỉ giúp phóng viên chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ làm báo hiện đại mà còn có thể hợp tác về công nghệ cũng như cùng nhau tổ chức những sự kiện sau mặt báo có giá trị thiết thực", Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Từ Thượng Hải hướng về tương lai

Ngày 19.9, hành trình công tác khép lại với những hoạt động ý nghĩa tại Thượng Hải. Đoàn đã làm việc với Thành đoàn Thượng Hải và thăm Báo Thanh Niên Thượng Hải - tờ báo 76 năm tuổi gắn liền với tuổi trẻ thành phố năng động này. Ông Ô Bân, Phó bí thư Thành đoàn Thượng Hải, chia sẻ về những hoạt động sôi nổi của thanh niên thành phố, đồng thời nhấn mạnh mối gắn kết hữu nghị Thượng Hải - TP.HCM. Đặc biệt, ông cho biết Thượng Hải là một trong những điểm đến trong Hành trình Đỏ dành cho thanh niên Việt Nam.

Tại tòa soạn Báo Thanh Niên Thượng Hải, lãnh đạo hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng: cùng chuyển đổi số, cùng nỗ lực kết nối người trẻ. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Ba tờ báo mang tên Thanh Niên của Việt Nam, Trung Quốc và thành phố Thượng Hải - đã gắn liền với lịch sử và văn hóa của hai đất nước, đều mang vai trò và sứ mệnh là diễn đàn của thanh niên. Chúng ta có thể tận dụng thế mạnh của mình để bổ trợ cho nhau, để truyền thông giúp thanh niên hai nước hiểu biết, sẻ chia nhiều hơn như tinh thần chung mà lãnh đạo hai nước đã gửi gắm".

Khi hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Hoàng Phố cũng là lúc chuyến công tác 5 ngày của đoàn khép lại. Với lịch trình dày đặc, đoàn đã có những buổi làm việc thực chất, những cái bắt tay chặt chẽ, những ký ức được đánh thức bởi Hành trình Đỏ, và đặc biệt là những gợi mở về hợp tác đi vào chiều sâu trong thời đại công nghệ mới. Hành trình 5 ngày đã nối thêm một nhịp cầu để tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục nuôi dưỡng tình hữu nghị, để báo chí hai nước không chỉ là "người kể chuyện" mà còn là "người kiến tạo" cho một tương lai hợp tác bền vững. Những lời mời từ Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tới lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Báo Thanh Niên Trung Quốc, Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải, Báo Thanh Niên Thượng Hải đã được vui vẻ nhận lời - hẹn những cuộc gặp mới tại Việt Nam.