Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Thành Đoàn Thượng Hải, kết thúc chuyến công tác Trung Quốc

Ngày 19.9, Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Thành Đoàn Thượng Hải. Đoàn cũng giao lưu, trao đổi tại Báo Thanh Niên Thượng Hải.

Ông Ô Bân, Phó bí thư Thành đoàn Thượng Hải, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên thành phố đón tiếp đoàn và chia sẻ những hoạt động đặc sắc của đoàn thanh niên thành phố Thượng Hải.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn trò chuyện với biên tập viên của Báo Thanh Niên Thượng Hải ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó bí thư Thành đoàn Thượng Hải cho biết Thượng Hải là một trong những điểm đến của các bạn trẻ Việt Nam trong Hành trình Đỏ nghiên cứu và học tập theo chương trình được Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng dự lễ khởi động vào tháng 4 năm nay.

Đây là chương trình quan trọng nhằm tạo cơ hội ý nghĩa cho thanh niên Việt Nam tham quan, tìm hiểu các địa danh mà các vị lão thành cách mạng hai nước từng hoạt động, trong đó có nhiều nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc. Đồng thời, Hành trình Đỏ cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt – Trung.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã có các cuộc trao đổi thiết thực và ý nghĩa với Thành Đoàn Thượng Hải và Báo Thanh Niên Thượng Hải ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến thăm Báo Thanh Niên Thượng Hải, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trương Uẩn và Phó bí thư Đảng ủy – Tổng biên tập Điền Vũ Quân vui mừng đón chào, đồng tình với quyết tâm và đề nghị ý nghĩa của Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn.

Các lãnh đạo của Báo Thanh Niên Thượng Hải còn cho biết đã tìm hiểu và nhận thấy những điểm tương đồng với Báo Thanh Niên, như cả hai đều đang chuyển đổi số và nỗ lực kết nối với người trẻ.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho hay Báo Thanh Niên coi việc truyền thông sâu sắc cho Hành trình Đỏ là một trong những ưu tiên của mình và đó cũng là một nội dung được Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc nhất trí trong bản ghi nhớ hợp tác ký kết nhân chuyến thăm Trung Quốc lần này. Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng hết sức quan tâm đến chương trình.

Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Thành Đoàn Thượng Hải kết thúc chuyến công tác Trung Quốc

Nhân dịp này, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng gửi lời mời tới lãnh đạo và đoàn đại biểu của Thành Đoàn Thượng Hải cũng như Báo Thanh Niên Thượng Hải tới thăm Báo Thanh Niên trong thời gian thích hợp.

Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác tại Trung Quốc từ ngày 15-19.9 của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc.