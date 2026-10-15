Hành trình tập hợp sức mạnh thanh niên

Mái nhà chung để thanh niên cùng hướng tới những điều tốt đẹp

Thưa anh, 70 năm là một dấu mốc đặc biệt của Hội. Nhìn lại chặng đường ấy, theo anh, giá trị lớn nhất mà các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã cùng nhau tạo dựng là gì?

Anh Nguyễn Kim Quy: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là dịp nhìn lại một hành trình đáng tự hào. Trải qua 7 thập niên, Hội không ngừng đổi mới, thực hiện sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng, đất nước. Giá trị xuyên suốt của hành trình 70 năm là sức mạnh của tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, thanh niên có những nhiệm vụ khác nhau: từ bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc đến khôi phục, xây dựng đất nước. Ngày nay, thanh niên tiếp tục là lực lượng năng động, sáng tạo trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và các hoạt động vì cộng đồng. Điều đáng quý là tinh thần ấy được tiếp nối qua các thế hệ: tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn đóng góp trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển chung.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi, có tổ chức nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội là mái nhà chung để những người trẻ khác nhau về nghề nghiệp, hoàn cảnh, dân tộc, tôn giáo, sở thích, gặp nhau ở những giá trị chung và cùng hướng tới những điều tốt đẹp. 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu mà còn là thời điểm thế hệ hôm nay nhận thức rõ trách nhiệm tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện và khát vọng cống hiến.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn khơi dậy tinh thần tiên phong, yêu nước của thanh niên ẢNH: C.T.V

Không để ai đứng ngoài hành trình phát triển

Theo anh, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu gì đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên?

Tại Đại hội IX của Hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai đất nước. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần mới mà đất nước đang cần ở thanh niên là: "Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn". Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ Hội cụ thể hóa niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp thành những cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, thử sức, cống hiến và trưởng thành.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục thực hiện các định hướng, chương trình hành động của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, nhân dân.

Đồng thời, Hội gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống khu dân cư, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi người trẻ sống đẹp, sống có ích, đoàn kết và cống hiến để góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thực tế cho thấy thanh niên luôn sẵn sàng cống hiến khi đất nước, cộng đồng cần. Điều cần làm là tạo ra những không gian hành động đủ rộng, cơ hội đủ hấp dẫn và thiết thực để mỗi thanh niên, dù là công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, học sinh hay sinh viên, đều có thể tìm thấy vai trò của mình. Hội cần tiếp tục đa dạng hóa phương thức tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm và cộng đồng thanh niên, cả trong đời sống thực và trên không gian số.

Tính đa dạng của thanh niên ngày càng rõ nét, vì vậy không thể sử dụng một phương thức hay mô hình cho tất cả các nhóm. Hội cần hiểu nhu cầu từng nhóm để có cách tiếp cận phù hợp. Hoạt động của Hội sẽ xuất phát từ nhu cầu chính đáng của thanh niên, với tinh thần không để bất cứ nhóm thanh niên nào cảm thấy mình đứng ngoài hành trình phát triển của đất nước.

Hội cũng sẽ mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, kết nối và hỗ trợ các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, cộng đồng khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu khoa học và những mạng lưới do thanh niên hình thành. Khi thực sự cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đặt lợi ích của thanh niên, cộng đồng làm trung tâm, sức mạnh đoàn kết sẽ được mở rộng.

Thanh niên luôn là lực lượng sẵn sàng tiếp cận cái mới và đi đầu trong những lĩnh vực mới ẢNH: NỮ VƯƠNG

Kỷ nguyên mới cần thanh niên dám tiên phong

Thưa anh, trong giai đoạn mới, Hội sẽ khơi dậy tinh thần tiên phong của thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế nào?

Mỗi khi đứng trước nhiệm vụ mới, thanh niên luôn là lực lượng sẵn sàng tiếp cận cái mới và đi đầu trong những lĩnh vực mới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa tạo ra cơ hội lớn, vừa đặt ra yêu cầu cao. Nếu không chủ động học tập, nâng cao năng lực và thích ứng, người trẻ có thể bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, nếu biết tận dụng tri thức, công nghệ và tinh thần sáng tạo, thanh niên có thể tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

Hội cần tạo thêm môi trường để thanh niên tiếp cận khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và nâng cao năng lực số. Tiên phong không nhất thiết là làm những việc lớn lao. Đó có thể là dám thay đổi cách làm cũ, thử nghiệm giải pháp mới, chịu trách nhiệm với ý tưởng của mình và không quay lưng trước những vấn đề của xã hội.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, góp phần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, cống hiến cho quê hương, đất nước Ảnh: Tuấn Minh

Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội; không chỉ khát vọng thành công cho riêng mình mà còn mong muốn đóng góp cho đất nước.

Nếu gửi một thông điệp tới thanh niên Việt Nam nhân dịp 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh muốn nói điều gì?

70 năm qua, mỗi thế hệ thanh niên đã viết tiếp truyền thống bằng những cách khác nhau. Có người cống hiến trên chiến trường, có người miệt mài trong phòng thí nghiệm, công trường, nhà máy, cánh đồng; có người làm thiện nguyện; có người mang trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Điểm chung là họ không sống một cuộc đời chỉ cho riêng mình.

Hôm nay, thanh niên đang sống trong giai đoạn có nhiều cơ hội. Đất nước chuyển mình mạnh mẽ và đặt ra những mục tiêu phát triển lớn. Đây là lúc thanh niên cần tự tin hơn, tin vào tương lai đất nước và dám nhận những nhiệm vụ mới. Mỗi bạn trẻ hãy tự hỏi: mình có thể làm gì cho đất nước, cộng đồng và những người xung quanh? Không phải ai cũng phải làm điều phi thường. Mỗi người có thể bắt đầu bằng việc làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm, học tập không ngừng, biết sẻ chia và sẵn sàng đóng góp khi đất nước, cộng đồng cần.

Tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng những hành động cụ thể mỗi ngày. Kỷ niệm 70 năm là dịp tự hào về truyền thống nhưng quan trọng hơn là nhìn về phía trước. Với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới để trở thành người bạn đồng hành tin cậy, mái nhà chung, nơi mỗi thanh niên có cơ hội phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng, Tổ quốc.