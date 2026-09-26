Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many thăm ĐH Quốc gia Hà Nội

Chiều 26.9, đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many dẫn đầu thăm và giao lưu tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tiếp đoàn có PGS-TS Nguyễn Hiệu, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do ông Hun Many dẫn đầu thăm và làm việc với ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG

Trao đổi tại chương trình, ông Hun Many bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao bề dày lịch sử phát triển, quy mô đào tạo và nghiên cứu của ĐH Quốc gia Hà Nội, cùng số lượng sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại đây.

Ông Hun Many cho rằng, sinh viên Campuchia học tập, nghiên cứu tại Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm các nội dung cụ thể trong việc đưa sinh viên Campuchia sang học tập, nghiên cứu theo phương thức trao đổi giữa hai Chính phủ, hai trường hoặc diện học bổng…

Kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác đào tạo

PGS-TS Nguyễn Hiệu tặng quà ông Hun Many ẢNH: XUÂN TÙNG

Dịp này đã diễn ra buổi giao lưu giữa các bạn trẻ hai nước. Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Hiệu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết đây là dịp ý nghĩa để hai bên trao đổi về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

ĐH Quốc gia Hà Nội và các đối tác Campuchia, trong đó có Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, có thể cùng thúc đẩy hợp tác kết nối, tạo cơ hội để người trẻ hai nước được gặp nhau, hiểu nhau và cùng làm việc với nhau.

Hai bên có thể kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và những lĩnh vực mà hai nước cùng có nhu cầu.

PGS-TS Nguyễn Hiệu phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh đó, xây dựng những kết nối dài hạn hơn với việc từng bước hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ hai nước.

Ông Sann Vathana, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, bày tỏ hoàn toàn nhất trí với lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội về định hướng hợp tác thông qua kết nối thanh niên, trí tuệ, nguồn nhân lực và mạng lưới trí thức.

Đồng thời, ông Sann Vathana nhấn mạnh, việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động cùng nhau chính là nền tảng cơ bản nhất cho thế hệ trẻ của hai nước.

Ông Sann Vathana phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Tình nguyện là cầu nối thiết thực để thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn

Tại chương trình, các bạn trẻ Việt Nam và Campuchia cho rằng du lịch, trao đổi văn hóa, tình nguyện và các hoạt động cộng đồng là những cầu nối thiết thực để thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, cùng học hỏi và vun đắp tình hữu nghị.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) Hoàng Hà Linh mong muốn sinh viên hai nước có thêm cơ hội kết nối qua các chương trình tình nguyện quốc tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Sinh viên Hoàng Tiến Đông chia sẻ tại buổi giao lưu ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong khi đó, anh Hoàng Tiến Đông, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế, nhấn mạnh tình hữu nghị được vun đắp từ những hành động giản dị, như tìm hiểu văn hóa, con người của nhau. Theo anh Đông, các dự án cộng đồng, nghiên cứu học thuật, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số sẽ tạo thêm không gian để tuổi trẻ hai nước đồng hành.

Đại diện du học sinh Campuchia, Teng Virakseth, sinh viên ngành Y tế công cộng (ĐH Cần Thơ), khẳng định các bạn trẻ Campuchia đang học tập tại Việt Nam, nguyện cùng thanh niên Việt Nam phát huy trách nhiệm, tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng đất nước và củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.