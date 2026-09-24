Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many thăm Hải Phòng

Ngày 24.9, ông Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, dẫn đầu.

Ông Hun Many và ông Đào Trọng Đức trao tặng quà lưu niệm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cùng dự có bà Touch Sorpharath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn và đại diện các cơ quan TP.Hải Phòng.

Tại cuộc gặp, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, chuyến thăm của ông Hun Many và đoàn công tác diễn ra khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Đức đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tăng cường kết nối, giao lưu giữa thanh niên Campuchia với tuổi trẻ Hải Phòng, nhất là các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hội nhập quốc tế và giao lưu nhân dân.

Hướng tới dấu mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, TP.Hải Phòng mong muốn thanh niên hai nước triển khai thêm các chương trình giao lưu thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết và kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước.

Theo lãnh đạo TP.Hải Phòng, thời gian qua, Thành đoàn Hải Phòng đã triển khai nhiều chương trình về chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập quốc tế.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo TP.Hải Phòng cũng giới thiệu với ông Hun Many và đoàn công tác về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố; đồng thời kỳ vọng chuyến thăm của ông Hun Many và đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ mở thêm cơ hội kết nối giữa TP.Hải Phòng với các địa phương, cơ quan, đối tác Campuchia, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, ông Hun Many đánh giá cao những thành tựu phát triển của Hải Phòng, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tiếp, cho thấy sức bật và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Ấn tượng trước những bước phát triển vượt bậc của Hải Phòng về hạ tầng đô thị, cảng biển và hệ thống giao thông kết nối, ông Hun Many cho biết, chuyến công tác là dịp để hai bên nhìn lại, đánh giá hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng.

Ông Hun Many khẳng định tiếp tục ủng hộ việc tăng cường giao lưu, trao đổi giữa thanh niên Campuchia và thanh niên Hải Phòng. Qua đó, mở rộng hợp tác, tăng cường hiểu biết, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.