Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác thanh niên, hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao

Ngày 24.9, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chủ trì cuộc hội đàm với ông Hun Many, Phó thủ tướng Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà ông Hun Many ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại cuộc hội đàm, anh Bùi Quang Huy chào mừng ông Hun Many cùng đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy cho rằng, quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp; hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể thao và tình nguyện vì cộng đồng.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị hai bên cùng rà soát việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, xác định những lĩnh vực ưu tiên và thống nhất các chương trình hợp tác thường xuyên, thiết thực, có đầu mối phối hợp và kết quả cụ thể.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Bùi Quang Huy, năm 2027, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, hai tổ chức thanh niên cần nghiên cứu, xây dựng các hoạt động có ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ. Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị hai bên cần tăng cường giao lưu nghị sĩ trẻ giữa hai nước.

Qua đó, thanh niên hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ, trân trọng những thành quả hợp tác và phát huy trách nhiệm trong vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đẩy mạnh tình nguyện, chuyển đổi số và kết nối thanh niên

Tại cuộc hội đàm, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, y, bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng quà ông Hun Many ẢNH: XUÂN TÙNG

Đáng chú ý, trong năm 2026, hai bên đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế thông qua việc đón đoàn y bác sĩ tình nguyện thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sang Việt Nam. Hoạt động này tạo cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ trẻ hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, hai bên đã bước đầu trao đổi, kết nối một số nguồn lực trong lĩnh vực y tế, trong đó có đề xuất nghiên cứu thành lập nhóm công tác phối hợp đưa y bác sĩ trẻ tham gia các chương trình tình nguyện tại khu vực biên giới, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Bên cạnh đó, hai bên được đề nghị tăng cường hợp tác giữa thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nguyện, hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp cho thanh niên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Các tổ chức thanh niên hai nước cũng cần đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số; trang bị cho thanh niên khả năng nhận diện thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến và sử dụng mạng xã hội tích cực, có trách nhiệm.

Hướng tới năm 2027, anh Nguyễn Kim Quy đề xuất tổ chức các hoạt động như gặp gỡ hữu nghị thanh niên, giao lưu văn hóa - thể thao, cuộc thi tìm hiểu lịch sử và thành tựu quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Hai bên đồng thời thống nhất định hướng tiếp tục phối hợp với phía Lào nâng cao hiệu quả chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ 3 nước.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Hun Many khẳng định tầm quan trọng của hợp tác thanh niên trong củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Hun Many phát biểu tại hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo ông Hun Many, Campuchia đặc biệt quan tâm đến việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, được các thế hệ trước gây dựng, gìn giữ và tiếp tục phát triển trong hiện tại, tương lai.

Việc tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, nhất là giữa tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ tạo nền tảng để thanh niên hai nước cùng hỗ trợ, hợp tác và hội nhập.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, ông Hun Many đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên gia, thanh thiếu niên; tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hóa.

Hướng tới năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, ông Hun Many đề xuất tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên, Festival thanh niên Việt Nam - Campuchia, giáo dục thanh thiếu nhi và trao đổi kinh nghiệm.

Ông Hun Many cũng đề nghị hai tổ chức Hội xem xét xây dựng bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 - 2032, tiếp nối những kết quả đã đạt được, góp phần giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.