T.Ư Đoàn hội đàm với Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 8.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hội đàm với đoàn đại biểu Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Chrun Theravat, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng CPP, làm trưởng đoàn.

Đón tiếp và chủ trì hội đàm, phía Việt Nam có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn.

Giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Chrun Theravat chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại hội đàm, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Campuchia, đặc biệt là Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng CPP, đối với công tác thanh niên và việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đồng thời, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những năm qua, các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia đã duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực giáo dục truyền thống, giao lưu thanh niên, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ và hội nhập quốc tế.

Thông tin về công tác thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên được xác định là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi tại hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị hợp tác thời gian tới, hai bên tập trung vào việc tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967 - 2027); mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ; đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên tại các địa phương biên giới và phối hợp hiệu quả tại các cơ chế thanh niên khu vực, quốc tế.

Nền tảng quan trọng vun đắp tình hữu nghị

Phát biểu tại hội đàm, ông Chrun Theravat khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo ông Chrun Theravat, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Campuchia và Việt Nam.

Ông Chrun Theravat trao đổi tại hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, ông Chrun Theravat tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu phát triển lớn trong thời gian tới, nâng cao đời sống nhân dân và vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, ông Chrun Theravat nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Campuchia đối với sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử, nhất là sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Theo ông Chrun Theravat, đó là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong tương lai.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước

Tại hội đàm, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực từ việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên T.Ư Đảng CPP giai đoạn 2023 - 2028, cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia giai đoạn 2022 - 2027.

Các đại biểu tham gia hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Các chương trình giao lưu thanh niên, hợp tác thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các hoạt động tại khu vực biên giới tiếp tục được duy trì, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa thế hệ trẻ.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các hoạt động hợp tác dự kiến triển khai trong thời gian tới. Trong đó, có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn y tế tình nguyện thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia vào quý 4/2026; kế hoạch đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong tháng 9.2026.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia.