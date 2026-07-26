Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm, tặng quà nữ cựu TNXP Truông Bồn

Cụ Trần Thị Thông là nữ Tiểu đội trưởng duy nhất sống sót trong sự kiện 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 anh dũng hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng 31.10.1968

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, tặng quà tri ân cựu TNXP Trần Thị Thông ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cùng đi với đoàn công tác có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng.

Tri ân người giữ lửa lịch sử

Tại nhà riêng của nữ cựu TNXP, anh Bùi Quang Huy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống thường ngày và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của cụ Trần Thị Thông cũng như lực lượng TNXP trong kháng chiến.

Anh Bùi Quang Huy hỏi thăm sức khỏe của cụ Trần Thị Thông ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bày tỏ sự xúc động, cụ Thông gửi lời cảm ơn đến T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cụ chia sẻ đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao, đồng thời là sự tri ân ý nghĩa dành cho những đồng đội đã ngã xuống.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà cho nữ cựu TNXP ẢNH: PHẠM ĐỨC

Năm 1965, ở tuổi 19, nữ thanh niên Trần Thị Thông tình nguyện vào TNXP, từng bám trụ tại các tọa độ lửa như cầu Cấm, Rào Gang, rú Đụn..., đến cuối năm 1966, được điều về Truông Bồn làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 317.

Rạng sáng 31.10.1968, trận bom tàn khốc của Mỹ đã vùi lấp cả đơn vị khi đang làm nhiệm vụ thông đường. 13 chiến sĩ hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ, duy nhất cụ Thông may mắn sống sót sau nhiều giờ bị vùi sâu trong đất đá.

Món quà đặc biệt cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Phó trưởng ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu (94 tuổi, ngụ xã Lam Thành, Nghệ An).

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Thái An dẫn đầu thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mẹ Cháu bước qua gần một thế kỷ cuộc đời với những mất mát không gì bù đắp. Mẹ sinh được 7 người con, trong đó hai người con trai là liệt sĩ Hoàng Văn Xoan và Hoàng Trung Tính đều ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đến nay, phần mộ của hai anh vẫn chưa tìm thấy. Nỗi đau ấy càng day dứt hơn khi gia đình không còn lưu giữ được bất cứ tấm ảnh nào của liệt sĩ Hoàng Văn Xoan để lập bàn thờ, riêng liệt sĩ Hoàng Trung Tính chỉ còn lại một bức ảnh duy nhất trước ngày nhập ngũ.

Đoàn công tác trao tặng Mẹ Cháu bức ảnh phục dựng liệt sĩ Hoàng Văn Xoan ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại ngôi nhà mộc mạc của mẹ, đoàn công tác đã trao tặng Mẹ bức ảnh phục dựng chân dung hai người con liệt sĩ.

Khoảnh khắc đón bức ảnh, người mẹ già run run đưa đôi bàn tay hằn dấu thời gian chạm vào từng khuôn mặt rồi òa khóc nức nở khiến những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào.

Mẹ Cháu khóc nghẹn khi được nhận bức ảnh chân dung của người con trai liệt sĩ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại nhà Mẹ Cháu, các bạn đoàn viên thanh niên xã Lam Thành cũng đã tự tay đi chợ, nấu nướng, bày biện mâm cơm và dọn dẹp nhà cửa để đón mẹ vào bữa.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn ngồi ăn bữa cơm thân mật với Mẹ Cháu cùng người thân ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong không khí ấm áp, không còn khoảng cách giữa đoàn công tác, các bạn trẻ và người thân. Tất cả quây quần bên mâm cơm như những thành viên trong một gia đình, cùng lắng nghe Mẹ kể về những năm tháng chiến tranh và cuộc đời đầy hy sinh của mình.