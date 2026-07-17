Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XIII

Sáng 17.7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là hội nghị đầu tiên của Ban Thường vụ sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, có ý nghĩa định hướng chương trình hành động và phương thức hoạt động của toàn hệ thống Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự, có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới trong Chương trình hành động

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đặt nền móng cho việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực.

Theo anh Bùi Quang Huy, nội dung quan trọng đầu tiên được xem xét là việc tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo chính trị sau Đại hội XIII. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất tiếp thu tối đa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng cùng những góp ý xác đáng của đại biểu đại hội để tiếp tục hoàn thiện các định hướng lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh nội dung trình hội nghị là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Chương trình đã được cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới, tập trung cụ thể hóa các chỉ đạo về tăng cường giáo dục lý tưởng, phát triển toàn diện thanh niên, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đồng thời, bổ sung các giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Các nhiệm vụ được xây dựng theo tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống

Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026, anh Bùi Quang Huy đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", đồng thời triển khai song song hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ XII và các chỉ tiêu mới của nhiệm kỳ XIII nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp đồng bộ, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu T.Ư Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáng chú ý, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng trình định hướng chủ đề công tác của các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ. Theo đó, năm 2027 tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; năm 2028 nhấn mạnh nâng cao năng lực số và đổi mới sáng tạo của thanh niên; năm 2029 tập trung đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; năm 2030 hướng tới các hoạt động chào mừng 100 năm thành lập Đảng; năm 2031 là năm tổng kết nhiệm kỳ gắn với kỷ niệm 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 31.7 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đặc biệt, 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá nhận thức thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam, kết quả được cấp chứng chỉ điện tử sau khi hoàn thành.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Ban Thường vụ theo hướng họp không giấy, ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hội nghị đạt kết quả cao, tạo tiền đề đưa Nghị quyết Đại hội XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Đoàn và thanh niên trong giai đoạn mới.