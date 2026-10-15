Tạo cơ hội để thanh niên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm bền vững

Những vấn đề rất thiết thực

Là sinh viên, tôi nhận thấy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và việc làm là những vấn đề thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của người trẻ. Dù có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ mới, chúng tôi vẫn băn khoăn về việc làm sau tốt nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Theo tôi, cần tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp, tuyển dụng; mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp ngay từ khi sinh viên còn đi học. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng và xu hướng thị trường lao động cũng cần được cung cấp thường xuyên để sinh viên chủ động định hướng tương lai.

Bàn Minh Lâm (Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên) ẢNH: NVCC

Về khởi nghiệp, thanh niên không thiếu ý tưởng và khát vọng, nhưng thường gặp khó khăn về kinh nghiệm quản lý, kiến thức pháp lý, nguồn vốn và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, bên cạnh các cuộc thi, diễn đàn, cần có cơ chế hỗ trợ lâu dài như tư vấn chuyên gia, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm thử nghiệm và tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Những sáng kiến trong giáo dục, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và bảo vệ môi trường cũng cần được khuyến khích.

Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, tôi mong muốn thanh niên được trang bị tốt hơn về kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy phản biện và khả năng tự học. Cơ hội học tập, việc làm và khởi nghiệp cũng cần mở rộng đến thanh niên nông thôn, miền núi và những địa bàn khó khăn.

Tôi cho rằng thành công không chỉ là khởi nghiệp hay thành lập doanh nghiệp, mà còn là tìm được công việc phù hợp, có thu nhập ổn định và cơ hội phát triển. Tôi mong các ý kiến của thanh niên tại chương trình đối thoại với Thủ tướng được tiếp thu, cụ thể hóa thành chính sách thiết thực, giúp người trẻ phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Bàn Minh Lâm (Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên)

Cần có chính sách hỗ trợ để sinh viên khởi nghiệp

Là một sinh viên đang học tập và trưởng thành trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tôi nhận thấy thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu để mỗi người trẻ phải chủ động hơn trong việc khẳng định năng lực và trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển chung của đất nước.

Bùi Lê Phương Anh (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Hàng hải Việt Nam) ẢNH: NVCC

Theo tôi, điểm mạnh lớn nhất của sinh viên Việt Nam hiện nay chính là tinh thần ham học hỏi, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ và khát vọng tạo ra những giá trị mới. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tiễn vẫn là một hành trình có không ít khó khăn. Nhiều sinh viên có những đề tài nghiên cứu, sáng kiến và mô hình khởi nghiệp tiềm năng nhưng còn hạn chế về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, khả năng tiếp cận thị trường và cơ hội kết nối với doanh nghiệp. Chính vì vậy, tôi cho rằng việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thực chất, trong đó có sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu khoa học, thử nghiệm ý tưởng và phát triển sản phẩm ngay từ môi trường ĐH. Đặc biệt, cần có thêm những chương trình kết nối để các kết quả nghiên cứu của sinh viên không chỉ dừng lại ở những cuộc thi hay công trình mang tính học thuật mà có cơ hội được ứng dụng, chuyển giao và tạo ra giá trị kinh tế, xã hội cụ thể.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng, thanh niên cũng cần thay đổi cách tiếp cận đối với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc thành lập một doanh nghiệp, mà có thể bắt đầu từ việc nhận diện một vấn đề trong thực tiễn và tìm ra giải pháp tốt hơn bằng tri thức, công nghệ và tư duy sáng tạo.

Bùi Lê Phương Anh (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Hàng hải Việt Nam)

Thúc đẩy các chương trình kết nối việc làm dành riêng cho thanh niên

Tôi nhận thấy việc làm sau tốt nghiệp là một trong những vấn đề được đông đảo sinh viên, thanh niên quan tâm. Chúng tôi có khát vọng cống hiến, mong muốn khẳng định bản thân, nhưng trên hành trình bước vào thị trường lao động vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên dù đã được trang bị kiến thức chuyên môn nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Dương Anh Quân (Đoàn viên Chi đoàn K13TN1, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, tình trạng việc làm không đúng chuyên ngành đào tạo, thu nhập chưa tương xứng với năng lực và thiếu thông tin tuyển dụng đáng tin cậy cũng khiến nhiều người trẻ gặp khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp. Theo tôi, để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức Đoàn, Hội.

Trước hết, các cơ sở giáo dục cần tăng cường đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng giải quyết vấn đề. Sinh viên cần được tiếp cận các chương trình thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học, thay vì chỉ bắt đầu tìm hiểu thị trường lao động khi chuẩn bị tốt nghiệp.

Tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các chương trình kết nối việc làm dành riêng cho thanh niên; xây dựng hệ thống thông tin tuyển dụng thống nhất, minh bạch, giúp người trẻ dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp. Đồng thời, cần có thêm chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, đào tạo lao động trẻ và tạo cơ hội việc làm ổn định cho sinh viên mới tốt nghiệp. Các chương trình tư vấn hướng nghiệp cũng cần được tổ chức thường xuyên, giúp thanh niên hiểu rõ năng lực bản thân và lựa chọn con đường phát triển phù hợp.

Tôi tin rằng, khi chính sách hỗ trợ đi vào thực chất và cơ hội được mở rộng, thanh niên sẽ có thêm niềm tin, động lực để lập thân, lập nghiệp. Đầu tư cho việc làm của thanh niên chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước.

Dương Anh Quân (Đoàn viên Chi đoàn K13TN1, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)