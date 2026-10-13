Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Thêm cơ hội để biến khát vọng thành hành động

Dự kiến ngày 15.10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên ẢNH: NHƯ Ý

Chương trình "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026" với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm" đang tạo nhiều hứng khởi trong thanh niên, đặc biệt là các start-up trẻ.

Đồng hành khởi nghiệp trọn vòng đời - Tiếp sức thanh niên sau thất bại

Với trách nhiệm của một cán bộ Hội, tôi nhận thức sâu sắc rằng thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích trong các phong trào tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội mà còn là lực lượng có tiềm năng to lớn trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

Phan Thanh Tuấn ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên, tôi nhận thấy rất nhiều bạn trẻ có ý tưởng, có khát vọng lập thân, lập nghiệp, nhưng không ít trong số đó thất bại ngay lần khởi nghiệp đầu tiên.

Từ thực tiễn đó, tôi kính đề xuất Chính phủ nghiên cứu cơ chế "Đồng hành khởi nghiệp trọn vòng đời - Tiếp sức thanh niên sau thất bại" dành cho những thanh niên đã, đang nỗ lực khởi nghiệp nhưng chưa thành công ngay từ lần đầu. Thực tế, thất bại có thể khiến người trẻ mất vốn, mất tự tin và ngại bắt đầu lại, trong khi họ đã tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp như tư vấn tái khởi nghiệp, đào tạo bổ sung kỹ năng quản trị, kết nối việc làm để ổn định thu nhập, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và chuyên gia khi dự án đáp ứng điều kiện. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đồng hành, đánh giá nguyên nhân thất bại và xây dựng lộ trình khởi nghiệp trở lại.

Tôi mong muốn thất bại không trở thành dấu chấm hết cho khát vọng của người trẻ, mà là một bài học để họ có cơ hội đứng lên, làm lại và tiếp tục đóng góp cho xã hội khi có sự đồng hành kịp thời và phù hợp.

Phan Thanh Tuấn (Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM)

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ

Tôi rất vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ lựa chọn chủ đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để đối thoại với thanh niên. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đóng góp những giải pháp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Đặng Dương Minh Hoàng ẢNH: NVCC

Theo tôi, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là chủ đề thiết thực, được nhiều thanh niên quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế xanh đang tạo ra những thay đổi sâu sắc. Người trẻ không chỉ quan tâm đến cơ hội việc làm, phát triển sự nghiệp mà còn mong muốn biến ý tưởng thành sản phẩm, tạo dựng doanh nghiệp và đóng góp giá trị cho xã hội.

Là người có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý dự án và hiện tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi nhận thấy thanh niên Việt Nam có nhiều tiềm năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững. Tuy nhiên, những khó khăn về vốn, công nghệ, thị trường và khả năng thương mại hóa sản phẩm vẫn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp trẻ.

Tôi kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ, từ tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ đến kết nối thị trường; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác xã. Đặc biệt, cần có cơ chế đặt hàng, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là con đường lập thân, lập nghiệp của thanh niên mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho đất nước. Đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ lớn, mà có thể xuất phát từ những giải pháp thiết thực trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và đời sống.

Để thanh niên phát huy tiềm năng, Nhà nước, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo và kết nối thị trường, đồng thời xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi.

Tôi kỳ vọng các chính sách sẽ đi vào thực tiễn, giúp thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Đặng Dương Minh Hoàng (Giám đốc đối ngoại F&B Thiên Nông, Giám đốc Nông trại Thiên Nông, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc)

Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Người trẻ khởi nghiệp, làm kinh tế - Kỳ vọng thêm động lực để phát triển bền vững



Giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực thanh niên nông thôn

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, lực lượng thanh niên được xác định là nguồn nhân lực quan trọng, đóng vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vũ Thị Minh Tâm ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, lực lượng thanh niên được xác định là nguồn nhân lực quan trọng, đóng vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một bộ phận thanh niên, đặc biệt là thanh niên tại các địa bàn nông thôn, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và tìm kiếm việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Qua đó Chính phủ sẽ có những chính sách, giải pháp đột phá nào nhằm định hướng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thanh niên, đặc biệt là thanh niên khu vực nông thôn, để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ mới?

Vũ Thị Minh Tâm (Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Sơn, TP.HCM)

Đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ trong 3 - 5 năm đầu

Là một thanh niên khởi nghiệp, tôi rất vui mừng và trân trọng khi thấy sự quan tâm của Thủ tướng đối với thế hệ trẻ. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn để thanh niên mạnh dạn biến ý tưởng thành hành động, tạo ra giá trị cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Dương Ngọc Huy ẢNH: NVCC

Từ thực tiễn khởi nghiệp, tôi nhận thấy trong 3 - 5 năm đầu là rất quan trọng, quyết định sự lớn mạnh hoặc dừng lại của start-up. Về nguồn vốn, tôi nhận thấy thông tin quỹ hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp chưa nhiều, và còn khó tiếp cận. Trong khi đó, ngân hàng cũng chưa có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp mới, hay lãi suất cũng chưa thực sự hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp mới. Chưa kể khi start-up không thành công, thì việc giải thể/đóng doanh nghiệp lại càng khó khăn không kém: tốn kém rất nhiều tiền bạc, thời gian, bên cạnh đó tâm lý sợ khởi nghiệp nếu lỡ chưa thành công.

Nên thực tế với doanh nghiệp mới, không có nhiều nguồn lực thì rất thiệt thòi, tỷ lệ thành công rất thấp. Con số doanh nghiệp phải đóng cửa hàng loạt từ đầu năm đến giờ cũng phần nào phản ánh được những khó khăn và vướng mắc này.

Tôi mong Chính phủ có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn: cơ hội tiếp cận nguồn vốn thực tế, hỗ trợ thủ tục pháp lý đơn giản hơn dành cho doanh nghiệp trẻ dưới 5 năm, đặc biệt là kết nối doanh nghiệp trẻ với các doanh nghiệp lớn, hệ thống phân phối và khách hàng tiềm năng.

Tôi cũng xin kiến nghị: Liệu có thể xây dựng một chương trình quốc gia đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ trong 3 - 5 năm đầu, không chỉ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mà còn giúp họ tìm được khách hàng, tạo việc làm và phát triển bền vững?

Dương Ngọc Huy (Nhà sáng lập VinaBread)



