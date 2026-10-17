1.000 sinh viên tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Trung

Ngày 16.10, tại thành phố Đồng Nai đã diễn ra cuộc thi chung kết hùng biện tiếng Trung các trường ĐH khu vực phía Nam 2026 do Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức.

Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Lạc Hồng, phát biểu tại cuộc thi ẢNH: BTC

Cuộc thi quy tụ 1.000 sinh viên đến từ 19 trường ĐH tham gia, với 21 tiết mục tham gia hùng biện. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Trường ĐH Lạc Hồng đăng cai tổ chức.

Theo Trường ĐH Lạc Hồng, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước và con người Trung Hoa, đồng thời trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và phát huy năng khiếu văn nghệ của bản thân.

Cuộc thi cũng tạo sân chơi bổ ích để sinh viên thể hiện tài năng, qua đó khoa và nhà trường có thể phát hiện, tuyển chọn những sinh viên có năng khiếu để tham gia các đội văn nghệ của khoa và nhà trường tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng mối quan hệ gắn bó trong sinh viên.

Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, cuộc thi còn là dịp để Trường ĐH Lạc Hồng tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP.HCM, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các trường đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại khu vực miền Nam.

Phát biểu tại cuộc thi, tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Lạc Hồng, cho rằng cuộc thi hùng biện tiếng Trung các trường ĐH khu vực phía nam năm 2026 là hoạt động học thuật và giao lưu văn hóa nổi bật, có ý nghĩa thiết thực dành cho sinh viên.

So với năm 2025, cuộc thi năm nay có sự phát triển vượt bậc về quy mô, với số lượng trường tham gia, thí sinh và nguồn lực tài trợ đều tăng gấp đôi.

Thí sinh Trần Phạm Yến Nhi (sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng) đoạt giải nhất cuộc thi ẢNH: BTC

Kết quả, thí sinh Trần Phạm Yến Nhi (sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng) đoạt giải nhất; thí sinh Hà Phương Nhi (sinh viên Trường ĐH FPT TP.HCM) và Trần Thị Bích Ngọc (sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một) cùng đoạt giải nhì; thí sinh Đoàn Thị Hồng Như (Trường ĐH FPT Quy Nhơn), Phạm Hoài Nam (Trường ĐH Lạc Hồng), Nguyễn Thị Kiều Linh ( Trường ĐH Victoria Thái Bình Dương) cùng đoạt giải 3; ngoài ra ban tổ chức còn trao 15 giải khuyến khích.

Dịp này Trường ĐH Lạc Hồng cũng trao học bổng cho các 36 sinh viên của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 766 triệu đồng.