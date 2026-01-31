Tăng gấp đôi số học sinh TP.HCM thi hùng biện tiếng Nhật

Ban tổ chức trao thưởng cho học sinh đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật ẢNH: SỞ GD-ĐT

Ngày 31.1, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8.

Vượt qua 13 thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026, Trần Ngọc Đan Thanh, Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa) đã đoạt giải nhất bảng THPT.

Ở bảng THCS, Trần Ngọc Phúc (Trường THCS Lê Quý Đôn, P.Xuân Hòa) đoạt giải nhất.



Giải nhì của 2 bảng là Đỗ Đình Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán) và Nozawa Phương Mi, Trường THCS Võ Trường Toản (P.Sài Gòn).

Ở nội dung thi thiết kế poster, giải nhất thuộc về nhóm học sinh Trường THCS Bình Thắng (Bình Dương cũ), giải nhì là nhóm học sinh Trường THPT Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương cũ)…

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật trong các trường phổ thông, tạo môi trường để học sinh học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi phát hiện, khen thưởng học sinh sử dụng thành thạo tiếng Nhật, đồng thời tạo nguồn học sinh giỏi cho các kỳ thi.

Cuộc thi gồm 2 nội dung: Thi thuyết trình với chủ đề “Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn”. Sự tử tế đôi khi rất giản dị: là một nụ cười khi gặp nhau buổi sáng, là lời “cảm ơn” khi được giúp đỡ, là việc nhường ghế cho người khác trên những chuyến xe buýt. Trong trường học, sự tử tế hiện diện ở khắp nơi.

Với thông điệp này, cuộc thi nhận được 452 bài dự thi cấp trường. Trong đó có 257 bài dự thi của học sinh THCS và 195 bài của học sinh THPT. Ban tổ chức đã chọn ra 14 bài dự chung kết.

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn) với sản phẩm thiết kế về Nhật Bản ẢNH: SỞ GD-ĐT

Thứ hai là phần thi thiết kế poster với chủ đề “Trường học hạnh phúc của em”. Trường học hạnh phúc là xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại nội dung này có 12 tác phẩm đại diện cho 12 trường tham gia.

Cũng tại cuộc thi hôm nay, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết năm nay 19 trường tham gia cuộc thi, gần gấp 2 lần so với năm trước. Cuộc thi có thêm hạng mục thiết kế poster bên cạnh phần hùng biện truyền thống, thu hút 50 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

“Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, việc số lượng người học tiếng Nhật tăng và trình độ nâng cao là điều đáng mừng. Học một ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng mà còn là hiểu về văn hóa, quan điểm và nuôi dưỡng khả năng kết nối trái tim”, ông Ono Masuo chia sẻ.

