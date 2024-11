Kết quả chuyến lên rừng làm nhạc của SpaceSpeakers và các 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Album gồm 11 bài hát đa dạng thể loại từ rap, pop cho đến R&B. Xuyên suốt đĩa nhạc, cá tính của các thành viên từ SpaceSpeakers và các nghệ sĩ khách mời đã được thể hiện một cách khác biệt và mới mẻ.

Sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ ở nhiều thế hệ đã giúp Space Jam Volume 02 đa dạng màu sắc cũng như thể loại ẢNH: S.S

Với chủ đề "Tình tứ - Do4love", 5 trại sáng tác được nhận ngẫu nhiên 5 câu hỏi với 5 từ khóa: what, when, where, why, who. Mỗi trại sẽ tự giải đề với những nội dung tương ứng như: "What you do for love?", "When you do for love?"... bằng những ca từ, giai điệu trong từng ca khúc.

Sau 2 ngày làm việc nhóm tại Đà Lạt, 5 trại sáng tác đã hòa mình vào những cảm xúc riêng để viết nên những giai điệu đến từ các khía cạnh cuộc sống. Trong đó, hơn một nửa các ca khúc được viết dành riêng cho quê hương, đất nước và nửa còn lại viết về tình yêu đôi lứa và bạn bè…

Đó là tinh thần yêu nước mãnh liệt trong thể loại pop-rock của Hoa ban, All For One hay những âm thanh điện tử mạnh mẽ cùng nhịp trống Hip-hop trong Người Việt. Ngoài ra những ca khúc về tình yêu như Tình cờ, Bịt mắt... cũng được mang đến bằng tinh thần trẻ không ngại dấn thân cũng như thử thách.

Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của diva Hà Trần trong 2 bài hát là That's how we do và Tình cờ, album còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. đ Ó LÀ Bùi Công Nam, Hà Lê, Kay Trần, Quốc Thiên, Hoàng Hiệp, Đăng Khôi…

Từ những bản demo được thực hiện tại Đà Lạt, SpaceSpeakers Label (SS Label) đã thực hiện hậu kỳ và cho ra mắt trên các nền tảng.

Tại buổi giới thiệu album tối 31.10, 5 trại sáng tác đã được chứng kiến những "đứa con tinh thần" ra mắt ẢNH: S.S

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đủ các nghệ sĩ: SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, Touliver, Kiên Ứng, Cường Seven, Kay Trần, Bùi Công Nam, Hoàng Tôn, Hoàng Hiệp, Tiến Đạt, Hà Lê, G Ducky, Lil Wuyn… và một số nghệ sĩ trẻ do SS Label khai phá từ chương trình tìm kiếm "những viên ngọc mới" 55 Radar.