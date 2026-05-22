Giáo dục

Kết quả cuộc thi ‘Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng’ năm 2026

Lê Lâm
22/05/2026 14:47 GMT+7

Tại cuộc thi 'Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng' năm 2026', danh hiệu nam vương thuộc về Ngô Thế Hiệp, sinh viên khoa Cơ khí điện tử; danh hiệu hoa khôi thuộc về Nguyễn Thị Hà My, sinh viên khoa Quản trị kinh tế quốc tế.

Tối 21.5, Trường đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai) tổ chức đêm chung kết và trao giải cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" mùa 3 năm 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

ẢNH: H.K

Theo ban tổ chức, "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" không chỉ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho sinh viên mà còn hướng đến tìm kiếm hình mẫu sinh viên thời đại mới hội tụ các yếu tố "Tâm thanh - Trí mỹ", có bản lĩnh, sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Cuộc thi đã thu hút 160 thí sinh đến từ các khoa trong trường tham gia. Trải nhiều vòng thi và thử thách, ban tổ chức chọn ra 18 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng. Các thí sinh sẽ trải qua phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử.

Kết quả, danh hiệu nam vương thuộc về Ngô Thế Hiệp, sinh viên khoa Cơ khí điện tử; danh hiệu hoa khôi thuộc về Nguyễn Thị Hà My, sinh viên khoa Quản trị kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải á khôi, á vương, thí sinh được yêu thích nhất, trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, gương mặt ấn tượng, hình thể đẹp và giải truyền thông.

Trao giải cuộc thi 'Nét đẹp sinh viên với cộng đồng'

(TNO) Vòng chung kết cuộc thi 'Nét đẹp sinh viên với cộng đồng' năm 2013 do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức đã diễn ra tối 28.11.

