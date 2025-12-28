Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Kết quả điều tra sơ bộ bước đầu xác định, xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện trong khi xuống dốc ở Km 35 QL32 nối tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì có dấu hiệu mất phanh.

Hiện trường vụ tai nạn ở Lào Cai ẢNH: BÁO LÀO CAI

Trong khi đó, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Do đó, khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và lật ngược.

Hậu quả, 8 người chết tại hiện trường, riêng lái xe Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện. 9 người bị thương sau được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), để tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe khách gặp nạn và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong tối 27.12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công điện thể hiện, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông này.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc…