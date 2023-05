Kết quả giai đoạn 1 cuộc thi 'Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 32' trên Báo Thanh Niên

Trong 16 trận bóng đá U.22 Việt Nam ở 4 lượt đấu 2 bảng A, B từ 29.4 - 8.5 và 8 trận bóng đá nữ hết lượt trận thứ 2 từ 3 - 8.5 đã diễn ra, phần lớn các dự đoán đều chính xác vì trình độ của các đội trong khu vực theo cảm nhận của người chơi dựa trên sức mạnh truyền thống và thực tế thi đấu cũng khá rõ ràng. Tuy nhiên cũng có vài bất ngờ, như trận chủ nhà Campuchia bị Philippines gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 hoặc nữ Philippines, đội sẽ dự World Cup, thua Myanmar 0-1. Còn nhìn chung các dự đoán về 2 đội nam, nữ Việt Nam đều khá chính xác, chứng tỏ người chơi không chỉ đặt niềm tin mà còn đánh giá đúng khả năng của thầy trò ông Troussier và Mai Đức Chung.



Trong 15 bạn đọc nhận giải thưởng thì tỷ lệ dự đoán đúng cả kết quả thắng, hòa (2 điểm) lẫn tỷ số trận đấu (3 điểm) và đúng cả 2 phần này (cộng thêm 5 điểm) là khá cao.

Trong đó vượt lên chiếm giải nhất là bạn Nguyễn Quốc Đạt (đăng ký tên là Tài, email nguyenquocdat1971@yahoo.com) với tổng điểm rất cao: 24 trận được 98 điểm, hơn 4 điểm so với người về nhì là NTQ (minhvan34@gmail.com) và về ba là Dũ (thd32803@gmail.com). Những bạn trúng giải còn lại đều suýt soát điểm nhau, trong đó có 15 người cùng 88 điểm, nhưng chỉ có 1 người may mắn giành giải ba là Chánh (chanhquocnghiem@gmail.com) nhờ thời gian gửi kết quả dự đoán sớm hơn so với 4 bạn còn lại chỉ được giải khuyến khích.

Đội U.22 Việt Nam (áo đỏ) đã vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 NGỌC DƯƠNG

Đội bóng đá nữ Việt Nam cũng vào bán kết SEA Games 32, gặp đội chủ nhà Campuchia NGỌC DƯƠNG

Sau đây là 15 bạn đọc trúng giải giai đoạn 1 của cuộc thi:

1 giải nhất (15 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt + tour du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm): Tài (nguyenquocdat1971@yahoo.com): 98 điểm

1 giải nhì (10 triệu đồng gồm 2 triệu đồng tiền mặt + tour du lịch Thái Lan bay cùng Vietravel Airlines trị giá 8 triệu đồng): NTQ (minhvan2334@gmail.com): 94 điểm

3 giải ba (6 triệu đồng/giải gồm 1 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietravel Airlines trị giá 6 triệu đồng): Dũ (thd328603@gmail.com): 94 điểm; Võ Quốc Thanh (vqthanh07@gmail.com): 90 điểm, Chánh (chanhquocnghiem@gmail.com): 88 điểm

10 giải khuyến khích (mỗi giải 700 ngàn đồng gồm quà tặng sản phẩm của Bulbal): Thanh Huy (huymin0301@gmail.com): 88 điểm; Nguyễn Thái An (tai3853606144@gmail.com): 88 điểm; PHL (nguyenanninh795@gmail.com): 88 điểm; Dinh Hung Van (dhungvan95@gmail.com): 88 điểm, Nam Tiến (tienanh1876@gmail.com): 86 điểm; Tien Ho (th374454@gmail.com): 86 điểm; Lê Quang Trung (letrunganhxm@gmail.com): 84 điểm; Nguyễn Khắc Tùng (nguyenkhactung42@gmail.com): 84 điểm; Mai Đức Dũng (ducdungquynhon@yahoo.com.Việt Nam): 80 điểm; Hoa Vang (trananhhao5645@hotmail.com): 80 điểm.

BTC sẽ tổ chức trao thưởng chung 15 bạn đọc trên cùng với các bạn trúng giải giai đoạn 2 và các bạn trúng giải cuộc thi dự đoán bằng hình thức cắt phiếu "Đường đến vinh quang SEA Games 32" trên báo in vào đầu tháng 6 tới.

* Lưu ý: bạn đọc có username Nguyễn Hoài Nam vui lòng liên hệ lại BTC để xác nhận thông tin, sau 7 ngày kể từ khi công bố kết quả BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.