Kết quả giám định 5 quả trứng nữ du khách vận chuyển ở Côn Đảo là trứng vích

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị đã nhận được kết quả giám định các quả trứng mà nữ du khách vận chuyển bị lực lượng an ninh cảng hàng không Côn Đảo phát hiện là trứng vích. "Sau khi có kết quả này, công an sẽ củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can", một lãnh đạo Công an H.Côn Đảo cho hay.

Bà Đ.T.L.H ký vào biên bản làm việc với cơ quan chức năng CTV

Theo kết quả của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm và Khoa học công nghệ Việt Nam), 5 vật hình tròn mà Cơ quan CSĐT Công an H.Côn Đảo gửi trưng cầu giám định là trứng động vật.

Phân tích trình tự ADN của 5 quả trứng, cho kết quả 4 quả là trứng vích, loại có tên khoa học là Chelonia mydas, lớp bò sát. 1 quả không có kết quả trình tự ADN nên không xác định được loài.

Theo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, loài vích có tên trong danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Như Thanh Niên đưa tin trước đó, lúc 7 giờ 15 ngày 12.6, một nhóm du khách gồm 5 người, trong đó có bà Đ.T.L.H (48 tuổi, quê Bắc Ninh) đến sân bay Côn Đảo để lên máy bay vào đất liền.

Khi lực lượng an ninh soi chiếu vali của bà H., phát hiện có 5 quả trứng, nghi là trứng vích.

Cơ quan kiểm tra vali có 5 quả trứng CTV

Lực lượng an ninh Cảng hàng không Côn Đảo đã thông báo cho Vườn quốc gia Côn Đảo và lực lượng công an, Viện KSND, kiểm lâm tại địa phương để phối hợp làm việc.

Theo cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo, chỉ cần vận chuyển 1 quả trứng vích có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm tù, hoặc bị phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng.