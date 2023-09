Kết quả 'Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương TP.Thủ Đức lần 1'

Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương TP.Thủ Đức lần 1 nhằm kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2023) và Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2023); hướng đến kỷ niệm 3 năm ngày thành lập TP.Thủ Đức (1.1.2021 – 1.1.2024); thực hiện Nghị Quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Các thí sinh đoạt giải Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương TP.Thủ Đức lần 1 BTC

Tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, liên hoan là dịp để các nghệ nhân, các tài tử đờn, tài tử ca TP.Thủ Đức có điều kiện hội ngộ, giao lưu, học tập lẫn nhau, trau dồi chuyên môn nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới có thể làm hạt nhân nòng cốt cho các câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Chủ đề liên hoan ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; ca ngợi tinh thần yêu nước, kiên cường bất khuất, tự lực, tự cường trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; phản ánh những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và TP.Thủ Đức; thể hiện tinh thần bảo tồn và phát huy các giá trị là di sản văn hóa của dân tộc...

Đông đảo khán giả đến cổ vũ thí sinh tham gia liên hoan BTC

Kết quả chung cuộc Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương TP.Thủ Đức lần 1: Nguyễn Hiếu Thanh đoạt giải Hát về TP.Thủ Đức hay nhất với ca khúc Quê tôi thành phố trẻ; Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi) giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất (bài Về chiến khu xưa); Lý Kiều Hạnh, Nguyễn Cảnh, Tấn Gấm giải Hát về TP.Thủ Đức do chính các soạn giả và thí sinh sáng tác - tam ca (bài Người mẹ Bến Nọc); Tô Thị Thuận giải Hát về TP.Thủ Đức do chính các soạn giả và thí sinh sáng tác – đơn ca (bài Thủ Đức thành phố trẻ tôi yêu), Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ đoạt giải Cổ động viên.