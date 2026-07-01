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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 1.7, giải độc đắc tăng 14,8 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 1.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 14,8 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 1.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01530 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 20 – 24 – 25 – 29 – 40 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 14.851.168.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 15 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 667 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 12.607 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 1.7, giải độc đắc tăng 14,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 1.7

Trước đó, tối 12.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 23.970.104.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

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