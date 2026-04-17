Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 17.4, giải độc đắc cộng dồn 13,5 tỉ đồng

Tối 17.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01498 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 01 – 10 – 19 – 31 – 36 – 38.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên tiền thưởng giải độc đắc cộng dồn đến 13.547.280.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 16 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 884 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 14.914 người trúng giải ba trị giá 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 17.4

Trước đó, tối 15.4, theo kết quả xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45, có một người trúng giải độc đắc với số tiền lên đến 14.929.490.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, tiền thưởng của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.