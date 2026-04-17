Vé số Vietlott trúng độc đắc 91,8 tỉ đồng được bán ra ở Ninh Bình

Phạm Hữu
17/04/2026 13:30 GMT+7

Sáng 17.4, Vietlott thông báo tờ vé số trúng độc đắc 91,8 tỉ đồng trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 vào tối qua được bán ra ở tỉnh Ninh Bình.

Hôm qua 16.4, theo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01333 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55, bộ số may mắn trúng thưởng là 02 – 07 – 15 – 22 – 47 – 52 và số cộng thêm là 55.

Phiên xổ số tối 16.4 ghi nhận có 1 người trúng giải Jackpot 1 với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 91.889.389.200 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, số tiền thưởng quay lại mức ban đầu là 30 tỉ đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.454.813.850 đồng.

Cũng trong phiên mở thưởng tối 16.4, có 19 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 979 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 16.4

Trước đó, vào tối 2.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01327 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 09 – 21 – 32 – 34 – 52 – 53 và số cộng thêm là 22.

Trong phiên xổ số này không có người trúng giải Jackpot 1 nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 63.078.034.350 đồng. Còn giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 5.085.578.850 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải Jackpot 2 quay trở lại con số ban đầu là 3 tỉ đồng.

Như vậy, tính đến nay, trong tháng 4 có 2 người trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Power 6/55.

Xuất hiện người trúng độc đắc 91,8 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55

Tối 16.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, xuất hiện 1 người trúng độc đắc với số tiền 91,8 tỉ đồng.

