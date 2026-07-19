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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 19.7, giải độc đắc tăng 16,9 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 19.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 16,9 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 19.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01538 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 12 – 22 – 24 – 26 – 31 – 37.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 16.938.370.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 26 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.076 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 19.341 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 19.7

ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, tối 12.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01535 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 12.7 là: 06 – 09 – 11 – 17 – 35 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 16.835.595.500 đồng.

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