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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 21.6, giải độc đắc tăng 19,6 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 21.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 19,6 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 tối nay 21.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01525 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 03 – 08 – 19 – 27 – 41 – 45.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 19.610.652.500 đồng sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 26 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1.215 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 20.227 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 21.6, giải độc đắc tăng 19,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 21.6

Trước đó, tối 12.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 23.970.104.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

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