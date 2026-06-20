Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 20.6, giải độc đắc tăng 56 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 20.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không tìm thấy người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 56 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 20.6, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01361 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 16 – 23 – 26 – 30 – 52 – 53 và số cộng thêm là 46.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 56.004.290.850 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.290.303.100 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 4 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 786 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 20.6, giải độc đắc tăng 56 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 20.6

Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số tối này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.

Tin liên quan

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 18.6, giải độc đắc tăng 52,6 tỉ đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 18.6, giải độc đắc tăng 52,6 tỉ đồng

Tối 18.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không tìm thấy người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 52,6 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott kết quả xổ số Vietlott xổ số Power 6/55 Power 6/55 xổ số tự chọn kết quả xổ số

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận