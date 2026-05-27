Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27.5, giải độc đắc tăng 13,4 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 27.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01515 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 02 – 13 – 17 – 18 – 31 – 37.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 13.466.713.000 đồng sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 15 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 831 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 13.124 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Trước đó, tối 24.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01514 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 04 – 08 – 09 – 14 – 25 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 36.108.182.500 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.