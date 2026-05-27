Đời sống Cộng đồng

Vé số Vietlott trúng 83,3 tỉ đồng được bán ra ở TP.HCM: Đại lý chia sẻ gì?

Phạm Hữu
27/05/2026 11:06 GMT+7

Sáng 27.5, Vietlott phát thông báo về tờ vé số trúng độc đắc 83,3 tỉ đồng loại hình Power 6/55 được bán ra ở TP.HCM. Còn 2 tờ vé số trúng giải Jackpot 2 được bán ra tại Đồng Tháp và Cần Thơ.

Tối qua 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối qua là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số tối nay xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2 này sẽ chia đều số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.

Sáng nay 27.5, Vietlott thông báo về tờ vé số trúng độc đắc 83,3 tỉ đồng loại hình Power 6/55 được bán ra ở TP.HCM. Trong khi đó, 2 tờ vé số trúng giải Jackpot 2 được bán ra tại Đồng Tháp và Cần Thơ.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, anh Lê Phước Tính - chủ đại lý vé số Anh Khang (đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP.HCM) cho biết tờ vé trúng độc đắc 83,3 tỉ đồng được bán ra tại đại lý của anh.

Theo anh Tính, tờ vé số Vietlott được bán vào buổi trưa 26.5. Khách hàng là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, ở phường Bến Cát, cũng là khách "ruột" của đại lý. Vị khách này mua vé số Power 6/55 theo hình thức bao 7.

Sau khi kiểm tra có khách trúng, tôi liền gọi điện báo cho khách. Lúc này khách còn chưa tin hỏi lại nhiều lần đã kiểm tra kỹ chưa. Sau đó khách tỏ ra vui mừng và hẹn sẽ trở lại đại lý để tìm hiểu điều kiện lãnh thưởng", anh Tính chia sẻ.

Anh Tính nói thêm đại lý của anh từng bán trúng nhiều giải trị giá hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đại lý bán vé số Vietlott trúng với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, có 1 người trúng độc đắc với số tiền cộng dồn là 83,3 tỉ đồng. Đồng thời có 2 người trúng giải Jackpot 2 với số tiền 5,9 tỉ đồng.

