Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 8.11, giải độc đắc cộng dồn 15,7 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 8.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01586 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 02 – 14 – 20 – 23 – 36.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 15.740.836.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 30 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.094 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 18.219 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 8.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 4.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01584 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.11 là: 07 – 14 – 20 – 30 – 34 – 40.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 26.087.005.500 đồng.