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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 8.7, giải độc đắc cộng dồn 13,6 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 8.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 13,6 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 8.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01533 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 131422263744.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 13.593.068.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 12 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.035 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 16.523 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 8.7

Trước đó, tối 5.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01532 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 05 – 13 – 29 – 32 – 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18.621.098.500 đồng.

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