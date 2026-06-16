Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 16.6, giải độc đắc tăng 49,4 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 16.6, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01359 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 02 – 04 – 05 – 07 – 31 – 40 và số cộng thêm là 14.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 49.498.635.450 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.567.452.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 6 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 925 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 16.6

Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.