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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 16.7, giải độc đắc tăng 35,2 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 16.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 35,2 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 16.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01372 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 19 – 20 – 33 – 45 – 48 – 53 và số cộng thêm là 21.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 35.272.733.700 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền là 3.585.859.300 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 7 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 503 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 16.7, giải độc đắc tăng 35,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 16.7

Trước đó, vào tối 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 11.7 là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối 11.7 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng 4.564.759.400 đồng.

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Tối 15.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 13,4 tỉ đồng.

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