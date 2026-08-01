Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 1.8, giải độc đắc tăng 54,7 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 1.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01379 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 11 – 14 – 16 – 44 – 49 – 55 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 54.705.403.650 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.285.376.800 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 16 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 643 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 1.8

Trước đó, vào tối 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 11.7 là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối 11.7 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 102.862.626.150 đồng. Với giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng.