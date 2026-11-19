Lúc 18 giờ 30 hôm nay 19.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01425 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 03 – 13 – 21 – 23 – 38 – 43 và số cộng thêm là 16.

Trong phiên xổ số tối 19.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 42.887.095.500 đồng. Với giải Jackpot 2 ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 3.212.842.500 đồng. Như vậy, mỗi người trúng giải Jackpot 2 sẽ được nhận thưởng số tiền là 1.606.421.250 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 22 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.216 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 19.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối này là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 45.273.494.100 đồng. Với giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.