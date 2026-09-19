Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 19.9, giải độc đắc tăng 73,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 19.9, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01400 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 04 – 07 – 11 – 18 – 22 – 25 và số cộng thêm là 50.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 73.333.632.900đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.968.560.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 35 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.521 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 19.9 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 13.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01384 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 13.8 là: 05 – 09 – 27 – 29 – 45 – 46 và số cộng thêm là 42.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền là 71.850.956.250 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 1 người trúng với số tiền là 3.709.752.000 đồng.