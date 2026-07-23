Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 23.7, giải độc đắc tăng 43,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 23.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01375 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 03 – 08 – 38 – 40 – 55 và số cộng thêm là 36.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 43.137.012.450 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 3.873.808.750 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 8 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 724 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 23.7 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 11.7 là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối 11.7 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền là 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 không ghi nhận có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng.