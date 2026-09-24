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    Đời sốngCộng đồng

    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 24.9, giải độc đắc tăng 86,7 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 24.9, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 86,7 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 24.9, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01402 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 13 – 23 – 25 – 26 – 28 và số cộng thêm là 27.

    Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 86.776.952.700 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 5.462.262.200 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 11 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.152 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 24.9, giải độc đắc tăng 86,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 24.9

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 13.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01384 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 13.8 là: 05 – 09 – 27 – 29 – 45 – 46 và số cộng thêm là 42.

    Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền là 71.850.956.250 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền là 3.709.752.000 đồng.

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    Tối 23.9, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là hơn 110 tỉ đồng.

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