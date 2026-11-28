Lúc 18 giờ 30 hôm nay 28.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01428 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 04 – 27 – 37 – 39 – 42 – 49 và số cộng thêm là 23.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 54.689.862.000 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.318.776.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 9 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 794 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 28.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.