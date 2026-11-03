Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 3.11, giải độc đắc cộng dồn 39,2 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 3.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01419 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 10 – 22 – 31 – 39 – 43 – 54 và số cộng thêm là 14.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 39.296.824.950 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.270.244.750 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 19 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.013 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 3.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 24.10 là: 06 – 07 – 18 – 41 – 44 – 50 và số cộng thêm là 53.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.