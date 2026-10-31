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    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 31.10, giải độc đắc cộng dồn 36,6 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 31.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 36,6 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 31.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01418 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 121822262855 và số cộng thêm là 11.

    Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 36.604.726.050 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.971.122.650 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 10 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 822 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 31.10, giải độc đắc cộng dồn 36,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 31.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 24.10 là: 060718414450 và số cộng thêm là 53.

    Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.

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    Tối 30.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 20,8 tỉ đồng.

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