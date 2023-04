Kêu gọi nạn nhân bị công ty mua bán nợ 'khủng bố' đến công an trình báo

Để phục vụ điều tra, Công an Q.Tân Bình thông báo ai là khách hàng vay tiền, người thân, bạn bè của khách hàng vay tiền tại Công ty tài chính CP Điện lực (Easy Credit, là công ty có ký kết hợp đồng mua nợ với Công ty Việt Nam Thịnh Vượng - PV) mà bị gọi điện đòi nợ kiểu "khủng bố" như chửi bới, gây áp lực tinh thần, xúc phạm danh dự, uy tín... thì liên hệ và đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình (340 đường Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình) để trình báo.



Theo điều tra ban đầu, Công ty Việt Nam Thịnh Vượng có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ. Vào các năm 2020, 2021, 2022, công ty này có ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Easy Credit và bắt đầu tiến hành đòi nợ. Công an Q.Tân Bình cho hay nhân viên tại công ty này đều từng làm tại các công ty tài chính nên rất "chuyên nghiệp", sẵn sàng liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, uy hiếp khách hàng và gia đình khách hàng nhằm gây áp lực tinh thần để buộc trả nợ.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, đầu tháng 3.2023, Công an Q.Tân Bình phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, khám xét hai địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê trên địa bàn. Một trong hai địa điểm là chi nhánh của Công ty Việt Nam Thịnh Vượng. Tại đây, công an phát hiện 40 người đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện thoại "khủng bố" khách hàng vay. Nếu không đòi được tiền, các nhân viên công ty trên tiếp tục tìm hiểu các thông tin khác của khách hàng như nơi làm việc, học tập, bạn bè, người thân… để gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố họ. Hiện, Công an Q.Tân Bình đang điều tra mở rộng vụ án.