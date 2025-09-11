Keysight công bố giải pháp đo kiểm tuân thủ lớp vật lý cho HDMI

Trong bối cảnh nhu cầu về video 8K/12K, nội dung HDR và kết nối tốc độ cao ngày càng lớn, các thách thức mà đội ngũ kỹ sư phải đối mặt trong việc duy trì tính toàn vẹn tín hiệu trên các giao diện HDMI ngày càng gia tăng. Bản phát hành thông số đo kiểm HDMI 2.2 gần đây của HDMI Forum đưa ra các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với máy phát và cáp, chỉ rõ các lỗ hổng trong đo kiểm truyền thống. Thiếu các công cụ xác nhận mạnh mẽ, các nhà sản xuất có nguy cơ thiệt hại do phải thiết kế lại và trì hoãn chứng nhận. Với sự phát triển của công nghệ HDMI, cần có các giải pháp đo kiểm tự động, toàn diện để đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Keysight hiện cung cấp nhiều giải pháp quản lý hệ thống Ảnh: AFP



Khi hệ sinh thái HDMI ngày càng được nâng cao để hỗ trợ độ phân giải cao hơn, tốc độ làm mới nhanh hơn và nhu cầu băng thông tăng, Giải Pháp Đo Kiểm Hiệu Năng Điện, Xác Thực Và Tuân Thủ Của Keysight cho HDMI cung cấp một nền tảng hoàn toàn tự động và có thể mở rộng để các chuyên gia về thiết kế, kỹ thuật và đo kiểm tuân thủ tự tin xác nhận chính xác hiệu năng của thiết bị. Giải pháp đo kiểm mới cung cấp một nền tảng hợp nhất cho đo kiểm điện tự động như được quy định trong thông số kỹ thuật đo kiểm HDMI 2.2, đảm bảo các nhà sản xuất thiết bị có thể tự tin xác nhận hiệu năng sản phẩm trên đường truyền và cáp, đo kiểm máy thu sẽ được ban hành sau.

Giải pháp đo kiểm tuân thủ lớp vật lý của Keysight cho HDMI đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình mới nhất của HDMI Forum. Được thiết kế để bảo đảm chính xác và hiệu quả, giải pháp này tích hợp phần cứng đo lường băng thông cao với quy trình tuân thủ tự động để quản lý các kịch bản đo kiểm phức tạp trên các máy phát và cáp. Kiến trúc mô-đun của giải pháp hỗ trợ các cấu hình đo kiểm linh hoạt, trong khi chức năng chẩn đoán tích hợp cung cấp kết quả phân tích sâu về nguyên nhân gốc rễ của sự suy giảm tín hiệu. Nhờ đó, các nhóm thiết kế và xác nhận hợp chuẩn không chỉ xác minh được tính tuân thủ mà còn tối ưu hóa được hiệu năng từ sớm trong chu kỳ phát triển.