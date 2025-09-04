Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Keysight hợp tác Universiti Sains Malaysia đào tạo lĩnh vực bán dẫn và quang tử

Thành Luân
Thành Luân
04/09/2025 15:42 GMT+7

Keysight Technologies vừa công bố Biên bản Thỏa thuận (MOA) với Universiti Sains Malaysia (USM), nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn thông qua chương trình giáo dục thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Là đơn vị đứng đầu chương trình hợp tác của Consortium E&E giữa các trường đại học Malaysia và doanh nghiệp, USM dẫn dắt nhiều chương trình phát triển nhân lực ngành bán dẫn, được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của lĩnh vực điện và điện tử. Dự án hợp tác giữa Keysight và USM được xây dựng trên nền tảng cam kết chung về đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động.

Keysight hợp tác đại học Universiti Sains Malaysia đào tạo lĩnh vực bán dẫn và quang tử - Ảnh 1.

Keysight hợp tác với Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Ảnh: CTV

Biên bản hợp tác MOA này đã chính thức ghi nhận việc USM triển khai Lab đo lường và thiết kế bán dẫn cơ bản của Keysight, một nền tảng hướng ứng dụng toàn diện được thiết kế để trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế và đo lường thực tế cũng như kiến thức thực hành về các công nghệ bán dẫn. Dự án hợp tác này còn mở đường cho quá trình đồng mở rộng nội dung hoạt động của lab và triển khai trong tương lai Lab Đo Lường Bán Dẫn Tiên Tiến mới nhất của Keysight, giúp xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp với thực hành mới nhất trên thị trường.

Sáng kiến này được triển khai vào thời điểm trọng yếu, khi các tổ chức giáo dục đào tạo nỗ lực điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của ngành bán dẫn. Tiếp cận gần hơn với thiết bị đo hiện đại và quy trình làm việc thực tế sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tự tin đảm nhận các công việc quan trọng. Các mô-đun lab triển khai nhanh của Keysight được thiết kế để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi này, cung cấp các công cụ, thiết kế, mô phỏng và các kỹ thuật đo lường chuyên nghiệp cho lớp học để đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.

Trong tương lai, Keysight sẽ tổ chức hội thảo về công nghệ quang tử và trưng bày phòng Lab Mạch tích hợp quang tử (PICS) của Keysight. Mô-đun lab tiên tiến này giới thiệu cho sinh viên công nghệ quang tử - là công nghệ thiết yếu cho những đổi mới sáng tạo thế hệ tiếp theo trong trung tâm dữ liệu, điện toán lượng tử và AI.

Han Sing, Phó chủ tịch và Tổng giám đốc bộ phận Đo lường điện tử của Keysight, cho biết: "Dự án hợp tác này nhấn mạnh sứ mệnh lớn hơn của Keysight hướng tới hỗ trợ đổi mới sáng tạo và xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai trên cơ sở các liên minh chiến lược với các cơ sở giáo dục đào tạo. Các mô-đun phòng lab này giúp sinh viên của USM tiếp cận các công cụ và phương pháp thực tế trên thị trường, trang bị cho họ các kỹ năng thực tế và sự tự tin để có thể đi đầu trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn thay đổi thường xuyên".

Khám phá thêm chủ đề

