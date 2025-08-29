Keysight hoàn thành đánh giá chứng nhận PSA cấp 4 đầu tiên trên thị trường

Trong bối cảnh IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, tình hình về các mối đe dọa an ninh bảo mật lại liên tục thay đổi. Những đối tượng xấu sử dụng ngày càng nhiều công cụ và kỹ thuật để thực hiện những cuộc tấn công tinh vi vào các thiết bị. Các khung chứng nhận như PSA Certified là công cụ quan trọng giúp các nhà sản xuất chứng minh thiết bị của họ có thể đứng vững trước những mối đe dọa này.



Keysight Technologies hiện cung cấp nhiều giải pháp bảo mật

Ảnh: chụp màn hình



Cấp độ 4 là cấp độ đảm bảo cao nhất trong khung này, kiểm thử khả năng chống chịu của các cấu phần an ninh bảo mật cốt lõi như các cấu phần Root of Trust (RoT), các phần tử an toàn (SE) được nhúng trong những nền tảng được kết nối. Những cấu phần này đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ dữ liệu, firmware và chức năng của thiết bị trong suốt vòng đời sản phẩm.

Với tư cách Test Lab ủy quyền của PSA Certified, Keysight thực hiện đánh giá cấp độ 4 tại phòng lab an ninh bảo mật của công ty, bằng cách đánh giá sâu về thiết kế, phân tích các lỗ hổng an ninh bảo mật và mô phỏng các cuộc tấn công tinh vi như Side-Channel Analysis và Fault Injection. Các bài kiểm thử này xác nhận khả năng chống chịu của sản phẩm trước những mối đe dọa tinh vi.

Mặc dù kế hoạch ban đầu chỉ là đạt cấp độ 3, nhưng kiến thức chuyên môn sâu và cách tiếp cận linh hoạt của Keysight đã giúp Silicon Labs đạt chứng nhận cấp độ 4 tiên tiến. Chứng nhận này xác nhận sức mạnh của thiết bị và vai trò trọng yếu của Keysight trong quá trình giúp khách hàng đưa các công nghệ an toàn, đáng tin cậy ra thị trường.

Rohit Ravichandran, Giám đốc sản phẩm an ninh bảo mật IoT tại Silicon Labs, cho biết: "Chứng nhận này là cột mốc quan trọng của Silicon Labs, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Keysight. Để công ty đạt cấp độ 4 của PSA Certified không những cần sẵn sàng về công nghệ, mà còn cả một đối tác đo kiểm có chiều sâu chuyên môn, các quy trình linh hoạt và cam kết chung đối với bảo đảm an ninh bảo mật tuyệt đối. Keysight đóng vai trò trọng yếu không chỉ trong việc hướng dẫn chúng tôi thực hiện đánh giá, mà còn là động viên thúc đẩy chúng tôi vượt qua giới hạn của chính mình. Cách tiếp cận tỉ mỉ và hỗ trợ từng bước của Keysight đã giúp chúng tôi đạt cấp độ chứng nhận cao này".

Marc Witteman, Giám đốc kỹ thuật tại Keysight, cho biết: "Thành tựu này là kết quả của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu dài của chúng tôi với nhóm kỹ thuật của Silicon Labs, cho thấy tầm quan trọng của cộng tác liên tục trong quá trình đưa công nghệ đáng tin cậy ra thị trường. Keysight không chỉ chứng nhận, chúng tôi còn trang bị cho khách hàng công cụ, kiến thức chuyên môn và hỗ trợ để tự tin thiết kế và cung cấp hiệu quả các sản phẩm an ninh bảo mật".